Για άλλες πέντε ημέρες ανανεώθηκε η κράτηση του 39χρονου υπόπτου σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου κατά 42χρονου Ουκρανού. Ο ύποπτος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου για ανανέωση της κράτησης, με τον δικηγόρο του να μην φέρει ένσταση, ενώ οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όσον αφορά τον 44χρονο καταζητούμενο, παραμένει άφαντος. Το ΤΑΕ Λεμεσού έχει ήδη εκδώσει Ευρωπαϊκά και Διεθνή Εντάλματα Σύλληψης για τον εντοπισμό του, καθώς θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος.

Όπως είχε γράψει προηγουμένως το philenews, ο 44χρονος φαίνεται να είναι υψηλόβαθμο μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Εκτός από την απόπειρα φόνου, διερευνώνται και οι επιθέσεις σε νυχτερινό κέντρο της Λεμεσού την προηγούμενη ημέρα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής έρευνες, τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης φέρονται να γνωρίζονται μεταξύ τους, ενώ οι απειλές σε βάρος του συνεταίρου του θύματος είχαν ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2024.

Κύρια εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται ο 39χρονος ύποπτος και ο 44χρονος Ρώσος, ο οποίος καταζητείται, θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος και φέρεται να κατέχει υψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται και στην Κύπρο, αποκομίζοντας παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω διαφόρων εγκληματικών ενεργειών. Οι δύο ύποπτοι φέρονται να εκβίαζαν επιχειρηματία, συνέταιρο του 42χρονου θύματος, απαιτώντας το ποσό των 500.000 ευρώ ως «προστασία».

Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος ύποπτος επανασυνελήφθη χθες (7/10), καθώς φέρεται να εμπλέκεται στη συμπλοκή στο νυχτερινό κέντρο, όπου παρόντα ήταν και φιλικά πρόσωπα των δύο Ουκρανών επιχειρηματιών.

Οι ανακριτές εξασφάλισαν μαρτυρία από τον συνέταιρο του 42χρονου θύματος, ο οποίος ανέφερε ότι από τον Δεκέμβριο του 2024 έως και την ημέρα της απόπειρας φόνου δεχόταν συνεχείς απειλές τόσο από τον καταζητούμενο όσο και από τον ύποπτο, με σκοπό να τους καταβάλει μισό εκατομμύριο ευρώ για «προστασία». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός ήταν και ο λόγος της συνάντησης στο ξενοδοχείο.