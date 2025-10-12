Τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής στην Πάφο, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ). Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η Αστυνομία διενήργησε έρευνες σε οκτώ οικίες και επτά οχήματα, εντοπίζοντας και κατασχέτοντας ποσότητες ναρκωτικών και χρηματικό ποσό.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν κοκαΐνη μεικτού βάρους 17 γραμμαρίων, κάνναβη μεικτού βάρους 19 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των €5.010.

Σε οικία 39χρονου εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 6,3 γραμμαρίων. Ο άνδρας συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί αργότερα ενώπιον Δικαστηρίου.

Σε άλλη περίπτωση, σε οικία 28χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 γραμμάρια κάνναβης, 17 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο ζυγαριές ακριβείας και το ποσό των €5.010. Ο 28χρονος και μία 33χρονη που βρισκόταν στο σπίτι συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα.

Επιπλέον, σε οικία 32χρονου εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 2,5 γραμμαρίων. Ο 32χρονος συνελήφθη επίσης για αυτόφωρο αδίκημα, κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος για να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις για την υπόθεση.