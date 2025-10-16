Στο κελί για περίοδο οκτώ ημερών τέθηκε ο 34χρονος που συνελήφθη σε σχέση με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στη Λεμεσό. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία τη νύχτα της 13ης Οκτωβρίου, όταν λήφθηκε πληροφορία από ιδιοκτήτη υποστατικού ότι στον δρόμο υπήρχαν κάλυκες από πυροβόλο όπλο. Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στη σκηνή, όπου εντόπισαν τέσσερις άδειους κάλυκες.

O ύποπτος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης του ενώ εναντίον του διερευνώνται αδικήματα που αφορούν παράνομη κατοχής και μεταφορά πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών και ρίψη πυροβολισμών σε κατοικημένη περιοχή. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και διέταξε την κράτησή του.

Όπως πληροφορείται το philenews, από τον έλεγχο που έγινε μέσω κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος ύποπτος επέβαινε σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και ακολούθησε μια γυναίκα που κινούνταν πεζή. Σύμφωνα με τα πλάνα, τα δύο πρόσωπα σταμάτησαν σε κάποιο σημείο του δρόμου, συνομίλησαν, και στη συνέχεια ο άνδρας ανέσυρε πιστόλι και πυροβόλησε τέσσερις φορές στον αέρα πριν αποχωρήσει.

Τα πλάνα του κλειστού κυκλώματος έδειξαν πως γύρω στις 03:37 τα ξημερώματα, τρία πρόσωπα – δύο γυναίκες και ένας άνδρας – κινούνταν πεζά στην περιοχή, ενώ μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού με οδηγό νεαρό άνδρα τους ακολουθούσε. Ο δράστης φέρεται να πλησίασε μία από τις γυναίκες και της μίλησε, ενώ επέμενε να επιβιβαστεί μαζί του. Όταν εκείνη αρνήθηκε να επιβιβαστεί στη μοτοσικλέτα, ο δράστης έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε τέσσερις φορές στον αέρα, προτού εγκαταλείψει τη σκηνή.

Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, η γυναίκα κατέθεσε ότι τους τελευταίους έξι μήνες διατηρούσε σχέση με τον ύποπτο, την οποία διέκοψε πρόσφατα όταν πληροφορήθηκε ότι εκείνος είχε παιδί με άλλη γυναίκα. Τη νύχτα του περιστατικού, ο 34χρονος την πλησίασε σε κλαμπ όπου εκείνη εργαζόταν περιστασιακά, επιχειρώντας να την προσεγγίσει ξανά.

Αργότερα, καθώς εκείνη αποχωρούσε πεζή με φίλους της, ο ύποπτος την ακολούθησε με τη μοτοσικλέτα, προσπαθώντας να την πείσει να τον ακολουθήσει. Μετά από λογομαχία, ο άνδρας ανέσυρε το πιστόλι και πυροβόλησε στον αέρα. Ο 34χρονος συνελήφθη χθες και, σύμφωνα με την Αστυνομία, αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού. Η μοτοσικλέτα και το όπλο παραμένουν άφαντα, ενώ διερευνάται από πού προμηθεύτηκε το πυροβόλο όπλο.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις και τη λήψη καταθέσεων, ενώ ο δικηγόρος του υπόπτου δεν έφερε ένσταση στο αίτημα για οκταήμερη κράτηση του πελάτη του.