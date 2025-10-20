Σημαντικά πλήγματα κατά του οργανωμένου εγκλήματος έχουν καταφέρει οι διωκτικές Αρχές, μετά και την υλοποίηση σειράς εισηγήσεων εμπειρογνωμόνων του FBI, για συγκρότηση ομάδας κρούσης αποτελούμενης από συναρμόδιες Υπηρεσίες. Παράλληλα, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με δραστικές αλλαγές στις Κεντρικές Φυλακές, τόσο για πάταξη του εγκλήματος που εκκολάπτεται στα κελιά, όσο και για τα διοικητικά προβλήματα με έλλειψη συνεργασίας και ανεπάρκεια.

Σύμφωνα με έκθεση που ετοίμασε αρμόδια Υπηρεσία και δόθηκε πρόσφατα στην κυβέρνηση, η ομάδα Task Force που συστάθηκε πρόσφατα, έφερε εις πέρας δύο σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες παίρνουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ τρίτη βρίσκεται στο τελικό στάδιο των ερευνών. Στη μία περίπτωση, αποκαλύφθηκε κύκλωμα παράνομων δραστηριοτήτων και κατασχέθηκε ποσό πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ, ενώ στη δεύτερη ξηλώθηκε ομάδα ξεπλύματος χρήματος που λειτουργούσε με βιτρίνα επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή, κατασχέθηκαν οχήματα πολυτελείας αξίας αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ και πέραν των 200.000 ευρώ σε μετρητά.

Η ομάδα Task Force αποτελείται από εκπροσώπους όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών της Δημοκρατίας (Αστυνομία, Τμήμα Φορολογίας, Τελωνείο, ΜΟΚΑΣ και άλλων), με εντολή την εξέταση σοβαρών υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος. Γίνεται ενοποίηση όλων των πληροφοριών και σχεδιασμός του τρόπου δράσεως, ώστε να μην υπάρχει κατακερματισμός και επικάλυψη.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκρότηση της ομάδας έγινε με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας στη βάση συστάσεων της ομάδας ειδικών του FBI, που ήρθε στην Κύπρο (μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας Cyprus Confidential), κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης να συνδράμει στις έρευνες για πιθανή εμπλοκή νομικών ή φυσικών προσώπων από την Κύπρο, σε παράκαμψη κυρώσεων και απόκρυψη πλούτου ολιγαρχών. Η σύσταση της ομάδας Task Force αποτέλεσε ένα από τα βασικά βήματα των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Επόμενη εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», είναι η λήψη περαιτέρω μέτρων για ενίσχυση των εποπτικών και διωκτικών Αρχών (Αστυνομία, ΜΟΚΑΣ, Έφορος Φορολογίας, Τελωνείο, και άλλες Υπηρεσίες) κατά του οικονομικού εγκλήματος.

Σύμφωνα με την έκθεση, το κλειδί που δρομολόγησε τις πιο πάνω εξελίξεις ήταν η διαπίστωση των ειδικών του FBI ότι οι έρευνες κατά του εγκλήματος είναι πιο αποτελεσματικές με τη συνεργασία και ορισμένες φορές κοινή δράση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, μέσα από την ανταλλαγή και αξιολόγηση σημαντικών πληροφοριών, όπως είναι η γρήγορη και μη αιτιολογημένη απόκτηση περιουσίας από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η ασυνήθιστη διακίνηση χρήματος και άλλα δεδομένα. «Follow the money», ήταν η υπόδειξη των Αμερικανών ειδικών προς τους Κύπριους αξιωματούχους. Σημείωσαν, επίσης, ότι ο τρόπος ζωής ενός ατόμου θα πρέπει να συνάδει με την οικονομική του δυνατότητα, σε διαφορετική περίπτωση είναι η πρώτη ένδειξη για την ανάγκη ελέγχου.

Συγκεκριμένα, υπέδειξαν ότι σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, θα πρέπει να διερευνάται η οικονομική διάσταση των εμπλεκομένων ατόμων ή εταιρειών, διότι όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, δεν είναι λογικό ένας ύποπτος να παρουσιάζεται ως μισθοσυντήρητος με μηνιαίο εισόδημα €1.000 και να κυκλοφορεί με αυτοκίνητο αξίας 100 χιλιάδων ευρώ.