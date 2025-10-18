Επίθεση εναντίον άντρα 41 ετών διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, το θύμα φέρεται να κανόνισε συνάντηση από εφαρμογή γνωριμιών με άλλο άτομο.

Όταν μετέβη στο σημείο που συμφωνήθηκε χθες τα μεσάνυχτα, άγνωστος του επιτέθηκε με γροθιά στο πρόσωπο, από την οποία το θύμα τραυματίστηκε ελαφρώς.

Η Αστυνομία διερευνά αν το άτομο που του επιτέθηκε είναι το ίδιο με αυτό που είχε κλέισει ραντεβού, ενώ σύμφωνα με την μαρτυρία του 41χρονου, ο θύτης ήταν μαζί με ακόμα ένα πρόσωπο, το οποίο ωστόσο δεν φαίνεται να άσκησε βία επάνω του.