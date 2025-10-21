Υπόδικος μέχρι την έναρξη της δίκης του θα παραμείνει ο 39χρονος κατηγορούμενος στην υπόθεση απόπειρας φόνου σε βάρος 42χρονου Ουκρανού, η οποία διαπράχθηκε σε γνωστό παραλιακό ξενοδοχείο το βράδυ της Δευτέρας (29/9). Ο 44χρονος Ρώσος καταζητούμενος, ο οποίος φέρεται να ανέσυρε πιστόλι και να πυροβόλησε τον Ουκρανό στην κοιλιακή χώρα, παραμένει προς το παρόν άφαντος.

Ο 39χρονος παραπέμφθηκε σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, το οποίο θα συνεδριάσει στις αρχές Δεκεμβρίου. Στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται συνολικά 18 κατηγορίες, που αφορούν μεταξύ άλλων αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, πλαστογραφία, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Περιλαμβάνεται επίσης κατηγορία για απαίτηση χρημάτων με απειλές.

Η Κατηγορούσα Αρχή αιτήθηκε από την περασμένη Πέμπτη, την κράτηση του κατηγορουμένου μέχρι την έναρξη της δίκης, επικαλούμενη κίνδυνο μη προσέλευσής του στο Δικαστήριο και πιθανότητα φυγοδικίας. Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου προέβαλε ένσταση στο αίτημα του ΤΑΕ Λεμεσού, ωστόσο, μετά από τρεις εργάσιμες ημέρες, το Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα (21/10) υπέρ της κράτησής του.

Το μαρτυρικό υλικό χαρακτηρίζεται ογκώδες και περιλαμβάνει πολυσέλιδη έκθεση από υλικό κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης που εξασφάλισε η Αστυνομία. Όπως ακούστηκε στο Δικαστήριο, στο υλικό καταγράφεται η άφιξη του οχήματος του κατηγορουμένου στον τόπο διαμονής του καταζητούμενου, καθώς και η αναχώρησή τους από το σημείο. Καταγράφονται επίσης οι ώρες άφιξης όλων των οχημάτων των εμπλεκομένων στο ξενοδοχείο, η συνάντηση στη βεράντα της καφετέριας του ξενοδοχείου, καθώς και το επεισόδιο που έλαβε χώρα μπροστά από το σιντριβάνι, με λεπτομερή περιγραφή.

Επιπλέον, καταγράφεται η αποχώρηση του κατηγορουμένου από το ξενοδοχείο, ενώ παρατηρείται αλλαγή στο χρώμα του καπέλου που φορούσε. Όπως σημειώθηκε, στις φωτογραφίες το καπέλο φαίνεται μαύρο, ενώ κατά την αποχώρησή του από το ξενοδοχείο φέρει άσπρες λεπτομέρειες.

Το περιστατικό συνδέεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, με εκβιαστικές απαιτήσεις ύψους €500.000 για «προστασία» από τον καταζητούμενο, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης «Vor v Zakone», καθώς και από τον κατηγορούμενο, ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγοραπωλησία πολυτελών αυτοκινήτων. Ο κατηγορούμενος φέρεται να εμπλέκεται και σε προηγούμενο περιστατικό, το οποίο εκτυλίχθηκε τις πρωινές ώρες της 28ης Σεπτεμβρίου, με τον συνεταίρο του παραπονούμενου Ουκρανού, καθώς και με φιλικά του πρόσωπα.

Όσον αφορά τον 44χρονο καταζητούμενο, γνωστό ως «DATO» το ΤΑΕ Λεμεσού έχει ήδη εκδώσει Ευρωπαϊκά και Διεθνή Εντάλματα Σύλληψης για τον εντοπισμό του, καθώς θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος.