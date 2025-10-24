Από πολυτραυματισμό, συνέπεια του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος κατέληξε ο 68χρονος Νίκος Πάρη, σύμφωνα με τη νεκροψία που διενεργήθηκε στη σορό του, ενώ λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο θανατηφόρο έγινε στον δρόμο Αυδήμου – Ανώγυρας της επαρχίας Λεμεσού το βράδυ της Τετάρτης (22/10). Το θύμα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, είχε φύγει από το σπίτι του αδελφού του με σκοπό να μεταβεί στην κατοικία του, η οποία απέχει περίπου 500 μέτρα από το σημείο όπου βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, από τις επιτόπιες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η μετωπική σύγκρουση σημειώθηκε στη λωρίδα κυκλοφορίας όπου κινούνταν το θύμα.

Ο 57χρονος συγχωριανός, ο οποίος συγκρούστηκε μετωπικά με τον 68χρονο νοσηλεύεται, καθώς φέρει σοβαρό εσωτερικό τραυματισμό και κάταγμα στο δεξί ισχίο. Σημειώνεται ότι η Αστυνομία εξασφάλισε ένταλμα σύλληψης εναντίον του 57χρονου, το οποίο ωστόσο θα εκτελεστεί όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Όπως έγινε γνωστό, τα δύο οχήματα — ένα μικρό βαν και ένα σαλούν — συγκρούστηκαν σφοδρά μετωπικά γύρω στις 18:30 το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 68χρονου. Ο άτυχος άνδρας βρήκε ακαριαίο θάνατο μόλις 500 μέτρα από το σπίτι του.

Σε δηλώσεις του ο Υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι για τον απεγκλωβισμό των δύο οδηγών χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ ο 68χρονος δεν έφερε ζώνη ασφαλείας.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 68χρονου θα διαφανούν από τη νενομισμένη νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί επί της σορού του αύριο.