Περισσότερα από πέντε όπλα εντοπίστηκαν στην κατοικία 23χρονου, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής για παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλων όπλων, καθώς και σφαιρών. Ο νεαρός φαίνεται πως δεν έπεισε τις Αρχές με τους ισχυρισμούς που προέβαλε σε σχέση με το πιστόλι και το περίστροφο που εντοπίστηκαν στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να φορέσει χειροπέδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έλαβαν πληροφορία ότι ο 23χρονος κατείχε ναρκωτικά και έτσι πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του, κατόπιν δικαστικού εντάλματος σύλληψης. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε ένα πιστόλι, για το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του philenews, ο ύποπτος ισχυρίστηκε ότι είναι ψεύτικο και ότι το είχε αγοράσει από κατάστημα. Όσον αφορά το περίστροφο και μερικές σφαίρες, είπε ότι τα βρήκε σε χωράφι σε χωριό της Λεμεσού πριν από καιρό. Το συγκεκριμένο όπλο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν κρυμμένο σε χώρο του σπιτιού του, γεγονός που προκάλεσε υποψίες.

Σχετικά με ένα από δίκανα όπλα, ο ύποπτος ανέφερε πως ανήκε στον παππού του και ότι είχε κλαπεί πριν από χρόνια ενώ όταν εντοπίστηκε το πήρε ο ίδιος στην κατοχή του.

Οι ισχυρισμοί του 23χρονου τελούν υπό διερεύνηση, ενώ τα όπλα παραλήφθηκαν για να εξεταστούν στα εργαστήρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Αστυνομίας ενώ θα διενεργηθεί και βαλλιστικός έλεγχος.

Ο 23χρονος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο έξι ημερών. Να σημειωθεί ότι στην κατοικία του εντοπίστηκαν και άλλα πυροβόλα όπλα τα οποία φαίνεται να κατέχει νόμιμα.