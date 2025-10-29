Σε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων οφείλεται ο θάνατος του 45χρονου μοτοσικλετιστή, Πέτρου Βουτή.

Αυτό κατέδειξε η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού, που διενήργησε σήμερα ο ιατροδικαστής Ορθόδοξος Ορθοδόξου. Ο άτυχος πατέρας δύο ανήλικων παιδιών βρήκε τραγικό θάνατο μετά από εξόρμηση ομάδας μοτοσικλετιστών στο Τρόοδος, το πρωί της Τρίτης, 28 Οκτωβρίου.

Η σύγκρουση της μεγάλης κυβισμού μοτοσικλέτας που οδηγούσε με διπλοκάμπινο όχημα ήταν τόσο βίαιη, που ο άτυχος οδηγός έχασε ακαριαία τη ζωή του. Σύμφωνα με την Τροχαία, γύρω στις 7:45 το πρωί της Τρίτης, ο 45χρονος κινούνταν στον δρόμο Καρβουνά – Τροόδους μαζί με μεγάλη ομάδα μοτοσικλετιστών. Σε αριστερή στροφή δευτερεύοντος οδικού δικτύου φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, παρέκκλινε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε βίαια με το διπλοκάμπινο όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Όπως ανέφερε ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Αιμίλιος Καφάς, ο μοτοσικλετιστής φορούσε προστατευτικό κράνος, αλλά διερευνάται αν ήταν δεμένο σωστά.

Ο 42χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου φορούσε ζώνη ασφαλείας και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 45χρονο Πέτρο την Παρασκευή, 31/10/25, ώρα 11:00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού (κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας) στη Λεμεσό.

Παράκληση της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για τα παιδιά του εκλιπόντος.