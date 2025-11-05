Παρά τις έρευνες και τις εκκλήσεις της Αστυνομίας προς το κοινό δεν κατέστη δυνατό να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες της σοβαρής τροχαίας σύγκρουσης, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο Κάβο Γκρέκο στην Αγία Νάπα και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων νεαρών.

Οι προκαταρκτικές ενδείξεις παραπέμπουν σε σύγκρουση των δύο μοτοσικλετών, στις οποίες επέβαιναν οι 4 νεαροί και κατευθύνονταν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Όπως διαφάνηκε οι τραυματίες, τρεις ελλαδίτες κι ένας ελληνοκύπριος, γνωρίζονταν μεταξύ τους και διερευνάται ο λόγος που βρίσκονταν στην περιοχή. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν οι καταθέσεις των ίδιων των επιβαινόντων στις μοτοσικλέτες, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας τους.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία και οι 4 συνεχίζουν να νοσηλεύονται στα Νοσοκομεία Λάρνακας και Λευκωσίας. Πιο σοβαρή είναι η κατάσταση της υγείας του 19χρονου Ελληνοκύπριου, που ήταν συνεπιβάτης στη δεύτερη μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε 17χρονος. Ο 19χρονος, ο οποίος δεν έφερε προστατευτικό κράνος, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λάρνακας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη.

Ο 17χρονος υπέστη ανοικτό κάταγμα αριστερού μηριαίου και κάταγμα αριστερού βραχίονα και έπειτα από χειρουργική επέμβαση νοσηλεύεται επίσης στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λάρνακας. Κρίσιμη χαρακτηρίζεται και η κατάσταση της υγείας του 22χρονου συνεπιβάτη της πρώτης μοτοσικλέτας ο οποίος υπέστη πολυτραυματισμό πνευμοθώρακα και υποαραχνοειδή αιμορραγία και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λευκωσίας. Σ’ ό,τι αφορά στον 33χρονο οδηγό νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο χειρουργικό τμήμα του Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τις συνθήκες της τροχαίας σύγκρουσης να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας, το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Υπενθυμίζεται πως το σοβαρό τροχαίο συνέβη γύρω στις 8:20 το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με την Αστυνομία 33χρονος από την Ελλάδα οδηγούσε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, έχοντας ως συνεπιβάτη 22χρονο συμπατριώτη του, με κατεύθυνση από τον Πρωταρά προς την Αγία Νάπα. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, υπό συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα του 33χρονου φαίνεται να συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσικλέτα, που κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση και την οποία οδηγούσε 17χρονος με συνεπιβάτη τον 19χρονο Ελληνοκύπριο.