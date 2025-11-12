Εξελίξεις προαναγγέλθηκαν από την Αστυνομία για την υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος στην Αγλαντζιά, με θύμα τον 20χρονο Κυριάκο Αντωνίου από τον Άγιο Δομέτιο. Ο βοηθός Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου, μίλησε στην κρατική τηλεόραση και τόνισε ότι είναι πλέον εμφανές το ποιος ευθύνεται για το δυστύχημα, με όλα την τεκμηρίωση που απαιτείται και τα αδικήματα που προκύπτουν.

Ο Χάρης Ευριπίδου ανέφερε πως τα στοιχεία έχουν σταλεί στην Νομική Υπηρεσία μαζί με κάποιες οδηγίες και αναμένεται η απάντηση. Σε σχέση με τις συλλήψεις σε τροχαίες συγκρούσεις, εξήγησε ότι γίνονται όταν υπάρχει προκαταρτική μαρτυρία για ευθύνη ενός από τους οδηγούς. Εκεί ο οδηγός συλλαμβάνεται για συγκεκριμένους λόγους, όπως να μην αποδράσει στο εξωτερικό, να μη διαρρεύσει μαρτυρία και να μην καταστραφούν τεκμήρια. Πρόσθεσε ότι επειδή το αδίκημα δεν ήταν αυτόφωρο, έπρεπε να τεκμηριωθεί η ταχύτητα με κάποιες εξετάσεις. «Δεν υπήρχε οποιαδήποτε σκοπιμότητα», τόνισε για την μη σύλληψη. Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, δήλωσε στο Sigma ότι ο φάκελος επέστρεψε στην Αστυνομία, γιατί ζητήθηκε από την Νομική Υπηρεσία όπως γίνουν δύο επιπρόσθετες ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε γράψει το philenews από τις 2 Οκτωβρίου, η Αστυνομία εισηγήθηκε προς την Νομική Υπηρεσία την ποινική δίωξη του 24χρονου που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο. Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες του τροχαίου, ο άτυχος Κυριάκος κινείτο στη λεωφόρο Λάρνακος και είχε κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο του Πανεπιστημίου προς τη Λευκωσία. Η μοιραία σύγκρουση σημειώθηκε όταν επιχείρησε στροφή στα δεξιά. Το αυτοκίνητο του 24χρονου, που είχε προτεραιότητα, φέρεται να είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα και ακολούθησε η μοιραία σύγκρουση.