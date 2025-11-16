Στις κυριότερες οδικές αρτηρίες, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου, 2025.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα στη Λάρνακα πραγματοποιείται ο διεθνής μαραθώνιος Radisson Blue, για τον οποίο ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι πιο κάτω δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί:

Κυριακή 16/11/2025 από τις 6:00 π.μ. μέχρι και τη 1:30 μ.μ.

Η Λεωφόρος Αθηνών στη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου III

Οι οδοί Ζήνωνος Κιτιέως, Ζήνωνος Πιερίδη, Αρμένικης εκκλησίας, Τμήμα της οδού Ερμού από τη συμβολή της με την Πλατεία Ερμού μέχρι τη συμβολή της με την πλατεία Αχιλλέα Θεοδούλου, Νικολάου Ρώσου, Μεχμέτ Αλί μέχρι τη συμβολή της με την Ουμ Χαράμ, η Ουμ Χαράμ μέχρι τη συμβολή της με την Εύξεινου Πόντου

Η οδός Πιαλέ Πασιά και η Λεωφόρος Τάσου Μητσόπουλου

Η μια κατεύθυνση της Λεωφόρου Αρτέμιδος από τα φώτα τροχαίας της Λεωφ. Τάσου Μητσόπουλου μέχρι το αεροδρόμιο (θα υπάρχει κυκλοφοριακή ρύθμιση με τη βοήθεια της Αστυνομίας και το ένα ρεύμα της Αρτέμιδος θα διαμορφωθεί σε διπλής κατεύθυνσης για τα τροχοφόρα)

Ο δρόμος από τη Λεωφόρο Αρτέμιδος μέχρι το Τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκκέ

Από τον κυκλικό κόμβο Πύργου Ελέγχου προς τον κυκλοφοριακό κόμβο Αεροδρομίου

Κυριακή 16/11/2025 από τις 6:00 π.μ. μέχρι και τις 11:00 π.μ.

Οι Λεωφόροι Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Τάσου Παπαδόπουλου και Δημήτρη Χριστόφια μέχρι τη Β3 (δρόμος Δεκέλειας), το κυκλικό κόμβο Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Πυροσβεστικού Σταθμού Βορόκληνης. Η κατεύθυνση από και προς Δεκέλεια από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Βορόκληνης μέχρι τον κυκλικό κόμβο Λιβαδιών (American University) προς Λάρνακα θα είναι κλειστός

Ο κυκλικός κόμβος Λιβαδιών (American University) από και προς τον κυκλικό κόμβο Λιβαδιών θα είναι κλειστός

Κυριακή 16/11/2025 από τις 6:00 π.μ. μέχρι και τη 1:15 μ.μ.

Οι Λεωφόροι Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ μέχρι τη συμβολή με την Αρχ. Κυπριανού (Φώτα Τροχαίας)

Ενημέρωση για οδικά έργα που διεξάγονται σε διάφορα σημεία ανά το παγκύπριο και που ενδεχομένως να επηρεάζουν την κυκλοφορία, ΕΔΩ.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.