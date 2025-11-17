Η Αστυνομία καταζητεί τον Habtie Tafere, 23 ετών, από το Ισραήλ, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, που διαπράχθηκε τον Οκτώβριο, 2025 στη Λεμεσού.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με την ΥΚΑΝ Λεμεσού, στον αριθμό 25-805068 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.