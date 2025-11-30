Το Επαρχιακο Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης τεσσάρων ημερών εναντίον του 49χρονου ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου έριξε πυροβολισμούς κατά της οικίας 46χρονου συγγενή του, με τον οποίο είχε κτηματικές διαφορές.

Το επεισόδιο άρχισε ώρες πριν, με διαπληκτισμό των δύο συγγενικών προσώπων σε δημόσιο χώρο για κτηματικές διαφορές και κορυφώθηκε με την χρήση κυνηγετικού όπλου από ένα εξ αυτών ο οποίος πυροβόλησε εναντίον της κατοικίας του δεύτερου προσώπου.

Η Αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του ατόμου αυτού, ηλικίας 49 χρόνων, μετά από καταγγελία ότι πυροβόλησε με το κυνηγετικό του έξω από το σπίτι του συγγενή του στις 5.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο παραπονούμενος ανέφερε στην Αστυνομία ότι με τον 49χρονο έχουν κτηματικές διαφορές και είχαν συναντηθεί το προηγούμενο βράδυ σε κέντρο αναψυχής μαζί με συγγενικά τους πρόσωπα, όπου και διαπληκτίσθηκαν λεκτικά για τα ζητήματα αυτά. Υποστήριξε δε ότι τα ξημερώματα άκουσε ενώ βρισκόταν σπίτι του τρεις πυροβολισμούς.

Ο 49χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου σε κατοικημένη περιοχή, πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς και απειλής βιαιοπραγίας.

Στο πλαίσιο της εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι σε κεραίες τηλεφωνίας που είναι εγκατεστημένες στην οροφή της κατοικίας, είχε προκληθεί ζημιά από ρίψη πυροβολισμών, ενώ στη σκηνή εντοπίστηκαν τρία χρησιμοποιημένα φυσίγγια κυνηγετικού πυροβόλου όπλου.

Τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν επίσης ένα κυνηγετικό πυροβόλο, που είχε αφεθεί πάνω στο περιτοίχισμα παρακείμενου υποστατικού. Το κυνηγετικό όπλο φέρεται, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, να άφησε στο περιτοίχισμα ο 49χρονος

