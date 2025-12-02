Η Αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τα στοιχεία του τραγικού θύματος του χθεσινού θανατηφόρου δυστυχήματος που συνέβη στην Κάτω Πάφο. Πρόκειται για τον Χριστάκη Βρυώνη, 70 χρόνων, από την Πάφο.

Το μοιραίο τροχαίο συνέβη στις 5.00 το απόγευμα στη λεωφόρο Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο. Ο 70χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ ήταν πεζός, υπό συνθήκες που διερευνώνται και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πάφου όπου δύο περίπου ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Οδηγός του ενεχόμενου αυτοκινήτου ήταν άντρας ηλικίας 48 ετών ο οποίος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Οι εξετάσεις της Τροχαίας για τη νέα τραγωδία στην άσφαλτο συνεχίζονται.