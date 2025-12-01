Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο ατύχημα που συνέβη στις 5:00 το απόγευμα στην Κάτω Πάφο. Ο άντρας ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ ήταν πεζός, στην περιοχή Τάφοι των Βασιλέων, άφησε την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο Πάφου όπου είχε μεταφερθεί κρίσιμα τραυματισμένος.

Η νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε σε δρόμο στην περιοχή Τάφοι των Βασιλέων, κοντά σε εμπορικό πολυκατάστημα, όταν ο πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα που οδηγούσε 48χρονος υπό συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία.

Ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πάφου σε κρίσιμη κατάσταση, όπου απεβίωσε δύο περίπου ώρες αργότερα.

Η Αστυνομία συνεχίζει στη σκηνή τις εξετάσεις για τις συνθήκες της νέας τραγωδίας, ενώ διενεργούνται και εξετάσεις για εξακρίβωση των στοιχείων του θύματος.

Ο οδηγός του ενεχόμενου αυτοκινήτου συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου όπου ανακρίνεται.