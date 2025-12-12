ΠΑΣΥΔΥ και Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) ζητούν συνάντηση με τον Αρχηγό της Αστυνομίας για διευκρίνιση των όποιων προθέσεών του για το θέμα των ημεραργιών εκφράζοντας έντονη ανησυχία για αλλεπάλληλες πληροφορίες τον τελευταίο καιρό για μείωση τους από 19,5 ημέρες σε 4,7 ημέρες.

Τον καλούν όπως άμεσα ορίσει την συνάντηση «για τερματισμό της ψιθυρολογίας και της συνακόλουθης αναστάτωσης και της εργασιακής κρίσης που σοβεί ανάμεσα στις τάξεις της Αστυνομίας».

Στην κοινή ανακοίνωση ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ αναφέρεται ότι οι ημεραργίες αποτελούν εργασιακό κεκτημένο, το οποίο έχει συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για την εναρμόνιση του ωραρίου εργασίας της Αστυνομίας με αυτό της Δημόσιας Υπηρεσίας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος βάρδιας των αστυνομικών.

Επισημαίνεται ότι η καθιέρωση των ημεραργιών συνιστά ουσιαστικό μέτρο που συμβάλλει στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών υποχρεώσεων και προσωπικής ζωής, των μελών της Αστυνομίας αλλά και στη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας τους και ως εκ τούτου ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να ανεχθούν την όποια προσπάθεια μονομερούς συρρίκνωσης και φαλκίδευσής του.

ΚΥΠΕ