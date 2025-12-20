Έναν μοτοσικλετιστή, ο οποίος επέβαινε σε σκούτερ μεγάλου κυβισμού, αναζητά η Αστυνομία για την επίθεση με κροτίδες στην οικία του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ στην Κοκκινοτριμιθιά.

Ο Γαρβιήλ τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στο στόχαστρο για τα έργα του που εκτέθηκαν σε γκαλερί στην Πάφο και σύμφωνα με τον ίδιο δέχθηκε αρκετές απειλές μετά το γεγονός της δημοσιοποίησης φωτογραφιών τους. Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες της για εντοπισμό τους ενός και μοναδικού δράστη της προχθεσινής επίθεσης στην οικία του. Βίντεο που παρέδωσε ο ίδιος ο εικαστικός στην Αστυνομία, δείχνει έναν μοτοσικλετιστή να φτάνει μόλις είχε βραδιάσει έξω από το σπίτι του και σε κάποια στιγμή να σταματά έχοντας αναμμένη τη μηχανή και τα φώτα. Στη συνέχεια, ανάβει δυο χάρτινες πασχαλινές κροτίδες και τις ρίχνει προς το μέρος της κατοικίας του κ. Γαβριήλ. Ακολούθως, εξαφανίζεται. Το όλο περιστατικό διήρκησε περίπου 10 δευτερόλεπτα και τώρα η Αστυνομία αναζητά και άλλα κυκλώματα από κάμερες ασφαλείας, ώστε να φανεί αν καταγράφηκε το σκούτερ, οι αριθμοί κυκλοφορίας του, ή κάτι άλλο που να παραπέμπει στον εντοπισμό του δράστη.

Αρχικά, γινόταν αναφορά για δύο επιβαίνοντες στο σκούτερ, ωστόσο, από την εξέταση του βίντεο, φαίνεται ότι ο δράστης ενήργησε μεμονωμένα.

Τη επίθεση διερευνούν ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας που έχουν στα χέρια τους κατάθεση από τον εικαστικό για το τι άκουσε και αντιλήφθηκε. Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του, όχι μόνο διαδικτυακά. Την ώρα της έκρηξης, ο κ. Γαβριήλ βρισκόταν στην οικία του μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά τους, γεγονός που τους προκάλεσε και προς στιγμή τρόμο. Από την έκρηξη, ευτυχώς, ουδείς τραυματίστηκε. Η Αστυνομία μετά και την έκρηξη στην κατοικία αλλά και τις απειλές που δέχθηκε, έχει λάβει μέτρα προστασίας του κ. Γαβριήλ για αποτροπή νέων επιθέσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης χρησιμοποίησε δυο χάρτινες εργοστασιακές κροτίδες, οι οποίες περιείχαν πυροτεχνική σύνθεση, με εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος. Όπως εκτιμάται, ο δράστης δεν ήθελε να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές, αλλά, προφανώς, πρόθεσή του ήταν να εκφοβίσει τον ζωγράφο για τα έργα του. Αυτό φαίνεται και από το υλικό που χρησιμοποίησαν, αφού πρόκειται για κροτίδες που χρησιμοποιούν νεαρά πρόσωπα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες ή κατά το Πάσχα. Εξ ου και από την έκρηξη δεν σχηματίστηκε καν μικρός κρατήρας. Ανακριτές έχουν στραφεί πίσω από την ενδεχόμενη πορεία της μοτοσικλέτας και αναζητούν κλειστά κυκλώματα σε μια προσπάθεια να δουν αν κατέγραψαν το σκούτερ και φυσικά και τον δράστη της επίθεσης.

Σημειώνεται ότι από τη σκηνή πυροτεχνουργοί παρέλαβαν ορισμένα τεκμήρια για εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί ποιος εισάγει τις συγκεκριμένες κροτίδες, παρ’ όλο που παρόμοιες κυκλοφορούν κατά χιλιάδες μεταξύ νεαρών.