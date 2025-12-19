Δημόσια τοποθέτηση υπέρ της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης και κατά των φαινομένων λογοκρισίας και βίας πραγματοποίησαν μέλη της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με αφορμή τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα έργα του καλλιτέχνη Γιώργου Γαβριήλ.

Η παρέμβαση έρχεται μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης έκθεσης του καλλιτέχνη σε γκαλερί στην Πάφο, έπειτα από απειλές που, σύμφωνα με τα γεγονότα, δέχτηκε ο ιδιοκτήτης της, καθώς και μετά την πρόσφατη επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς στην οικία του καλλιτέχνη.

Στην ανακοίνωσή τους, οι ακαδημαϊκοί υπενθυμίζουν ότι το Άρθρο 19 του Κυπριακού Συντάγματος κατοχυρώνει την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, σημειώνοντας ότι οι προβλεπόμενοι περιορισμοί αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις που συνδέονται με σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τα δημόσια ήθη.

Τονίζουν, παράλληλα, ότι η καλλιτεχνική δημιουργία όχι μόνο δεν προσβάλλει τα δημόσια ήθη, αλλά αντιθέτως συμβάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, ακόμη και όταν αμφισβητεί κυρίαρχες εθνικές ή θρησκευτικές αφηγήσεις. Ως εκ τούτου, χαρακτηρίζουν αδικαιολόγητους τους ισχυρισμούς περί προσβολής των δημοσίων ηθών από τα συγκεκριμένα έργα του Γιώργου Γαβριήλ.

Οι υπογράφοντες καλούν πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, οργανώσεις και πολίτες να καταδικάσουν απερίφραστα τις «φασιστικές και εγκληματικές ενέργειες», όπως τις χαρακτηρίζουν, αλλά και να απόσχουν από λογοκριτικές τοποθετήσεις, τις οποίες θεωρούν επικίνδυνες για τον δημοκρατικό βίο.

Όπως επισημαίνουν, το επίδικο δεν αφορά αποκλειστικά το έργο ενός καλλιτέχνη, αλλά τον ίδιο τον χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως φιλελεύθερου και δημοκρατικού κράτους δικαίου.

Την επιστολή υπογράφουν οι:

Αντώνης Δανός, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ευριπίδης Ζαντίδης, Καθηγητής

Παναγιώτης Ζαφείρης, Καθηγητής

Δημήτριος Καργώτης, Επίκουρος Καθηγητής

Κυριάκος Κουσουλίδης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Μαρίνος Κουτσομιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής

Έφη Κυπριανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γεώργιος Μάρκου, Επίκουρος Καθηγητής

Άγγελος Παναγίδης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Όμηρος Παναγίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Ασπασία Παπαδήμα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βίκυ Περικλέους, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ανδρέας Σάββα, Επίκουρος Καθηγητής

Θεοπίστη Στυλιανού, Καθηγήτρια

Νίκος Σύννος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γιάννης Χρηστίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής