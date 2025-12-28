Από εισπνοή αιθάλης επήλθε ο θάνατος του ατόμου που εντοπίστηκε απανθρακωμένο μετά από πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας στη Λευκωσία, ανήμερα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τα ευρήματα της νενομισμένης νεκροτομής.

Η νεκροτομή διενεργήθηκε σήμερα από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, κατά την οποία παραλήφθηκαν δείγματα αίματος και οδόντες για σκοπούς ταυτοποίησης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία αποκαλύφθηκε λίγο μετά τα μεσάνυκτα, όταν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο στην οροφή πολυκατοικίας, εντοπίστηκε εντός της αποθήκης απανθρακωμένη σορός σε μη αναγνωρίσιμη κατάσταση.

Οι Αρχές είχαν αναφέρει ότι για την ταυτοποίηση θα απαιτηθούν εξετάσεις DNA, ενώ δυσκολίες παρουσιάζονται στον εντοπισμό ατόμων από τον οικογενειακό κύκλο του θύματος. Παράλληλα, αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από τα αίτια της πυρκαγιάς.