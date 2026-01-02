Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες Πρωτοχρονιά, γύρω στις 10:00 το πρωί στην Λεμεσό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 41χρονος οδηγός αυτοκινήτου τύπου σαλούν κινούνταν νότια στην οδό Ελλάδος, όταν, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, ένιωσε ζάλη, με αποτέλεσμα να απωλέσει τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο παρέκκλινε αριστερά, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια σε τοίχο, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, κρατήθηκε προληπτικά για νοσηλεία και απολύθηκε σήμερα. Στο όχημα επέβαιναν επίσης τα δύο ανήλικα παιδιά του. Ο 13χρονος συνοδηγός υπέστη ελαφρές κακώσεις, ενώ στο πίσω κάθισμα βρισκόταν κοριτσάκι επτά ετών, το οποίο μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα αριστερού καρπού καθώς και ρήξη μεσεντερίου με εσωτερική αιμορραγία.

Το παιδί διακομίστηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο και νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου.

Η Τροχαία Λεμεσού διερευνά κατά πόσο τα παιδιά έφεραν ζώνες ασφαλείας ή αν χρησιμοποιήθηκε ειδικό παιδικό κάθισμα.