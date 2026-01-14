Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας που διαπράχθηκε σε βάρος διανομέα φαγητού, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη ενός προσώπου.

Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 25 ετών, η οποία συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία 24χρονου διανομέα φαγητού, σύμφωνα με την οποία το βράδυ της 12ης Ιανουαρίου, 2026 κατά την παράδοση παραγγελίας φαγητού σε περιοχή της Λεμεσού (Ερήμη), ένα πρόσωπο του έκανε σήμα να σταματήσει για να παραδώσει την παραγγελία.

Ακολούθως τον έσπρωξε, καταφέρνοντας να του αποσπάσει χρηματικό ποσό, ενώ την ίδια στιγμή, τον προσέγγισαν ακόμη τέσσερα πρόσωπα, τα οποία παρέλαβαν την παραγγελία φαγητού.

Στη συνέχεια και τα πέντε πρόσωπα τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τις εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής.