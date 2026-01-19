Υπό διερεύνηση βρίσκεται άλλο ένα περιστατικό που σημειώθηκε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα στο στάδιο Αλφαμέγα, όταν φίλαθλος του Απόλλωνα φέρεται να πέταξε αντικείμενο προς την κερκίδα των οπαδών του ΑΠΟΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το αντικείμενο ήταν μπουκάλα με νερό και εκτοξεύθηκε από άτομο που βρισκόταν στα θεωρεία (boxes) της κερκίδας του Απόλλωνα, την ώρα που οι φίλαθλοι των «γαλαζοκιτρίνων» αποχωρούσαν από το γήπεδο. Ακολούθως φέρεται προχώρησε και σε άσεμνες χειρονομίες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν έγινε κάποια επίσημη καταγγελία για το περιστατικό και προχώρησε αυταπάγγελτα σε διερεύνηση.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκε χθες και κλήθηκε για να δώσει κατάθεση σήμερα και να κατηγορηθεί. Εναντίον του διερευνώνται τα αδικήματα της βίας στα γήπεδα, της εξύβρισης και της ρίψης αντικειμένου.

Οι Αρχές έχουν ήδη στην κατοχή τους και σχετικό βίντεο.

Υπενθυμίζεται ότι μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν μετά την λήξη του αγώνα, Απόλλων – ΑΠΟΕΛ, στη Λεμεσό, έξω από το στάδιο «Άλφαμεγα. Κατά την αποχώρηση των φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ, μερίδα οπαδών επιτέθηκαν κατά των Αστυνομικών και έριξαν πέτρες.

Μάλιστα, η Αστυνομία προχώρησε και στην χρήση του αντιοχλαγωγικού οχήματος, εκτοξεύοντας νερό στους οπαδούς, των φιλοξενουμένων. Ακολούθως, προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 25 και 23 ετών για τα αδικήματα της δημόσιας εξύβρισης (25χρονος) και επίθεσης εναντίον αστυνομικού (23χρονος). Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου αναμένεται να καταχωρηθεί η υπόθεση και να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον τους.