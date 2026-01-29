Οι δηλώσεις επί κυπριακού εδάφους από αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομικών (EUROCOP), του Νάιτζελ Ντένις και η σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε για τον αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου, ήταν το νεότερο επεισόδιο σε σχέση με το θέμα του νέου ωραρίου.

Ο κ. Ντένις μίλησε το πρωί σε συνέντευξη Τύπου του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ». Αφού πρώτα εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι δεν έλαβε απάντηση σε επιστολή που απέστειλε στον Θεμιστό Αρναούτη γι΄ αυτό το θέμα νωρίς τον Δεκέμβριο (7/12), εξέφρασε την απαρέσκειά του γι’ αυτή του τη στάση.

Αναφερόμενος στον αρχηγό Αστυνομίας είπε χαρακτηριστικά: «Είναι απογοητευτικό ότι αυτός ο κύριος δεν είχε καν την ευγένεια να απαντήσει. Αυτή είναι απαράδεκτη συμπεριφορά. Είναι ασέβεια προς την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αστυνομικών, είναι μια συμπεριφορά που δεν έχει καταγραφεί σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Σε πολλές φορές τόνισε πως ο αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου δεν έκανε κοινωνικό διάλογο πριν λάβει την απόφαση, κάτι που χαρακτήρισε απαράδεκτο και ως πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Τόνισε πως υπάρχουν περιθώρια για να ανατραπεί το σκηνικό, με το να αποδεχθεί να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με τους συνδικαλιστές αστυνομικούς.

Σε τουλάχιστον δυο περιπτώσεις ο κ. Νάιτζελ Ντένις κάλεσε τον αρχηγό Αστυνομίας να σηκώσει το τηλέφωνο και να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των συντεχνιών.

Όταν το philenews ρώτησε τον κ. Ντένις αν από πλευράς Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομικών υπάρχει πρόθεση κλιμάκωσης των μέτρων, μας απάντησε πως υπάρχει πρόθεση να γίνει ενημέρωση στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αντόνιο Κόστα.

Υπέδειξε, μάλιστα, το συνέδριο της EUROCOP που θα γίνει τον ερχόμενο Απρίλιο στην Κύπρο. Ανέφερε πως σ΄ αυτό θα συμμετάσχουν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αστυνομικών της Ευρώπης και θα καλυφθεί από δημοσιογράφους των χωρών τους.

Πρόσθεσε ότι το θέμα θα τεθεί στο συνέδριο και λόγω της δημοσιογραφικής κάλυψης από διεθνή ΜΜΕ θα υπάρχει διεθνές αντίκτυπο.

Ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ», Νίκος Λοϊζίδης, παρουσίασε έγγραφα σε σχέση με το ιστορικό της προσπάθειας εξομοίωσης του ωραρίου, θέλοντας να ενισχύσει τις θέσεις του, σύμφωνα με τις οποίες έχουν παραγνωριστεί συνδικαλιστικά κεκτημένα.

Προς το τέλος της συνέντευξης Τύπου ο κ. Λοϊζίδης, κι αναφερόμενος στο θέμα του νέου ωραρίου των 1.000 και πλέον αστυνομικών, ανέφερε ότι αν κάποιος από τους επηρεαζόμενους αποβιώσει στο καθήκον ή τραυματιστεί σοβαρά «τα χέρια άλλων θα είναι βαμμένα με αίμα».

Θυμίζουμε ότι ο νυν αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, σε συνέντευξη Τύπου στις 30/12/2025 ανέφερε ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί με το εν λόγω σύστημα βάρδιας θα εργάζονται πλέον 11 ώρες και θα απωλέσουν 15 ημέρες ξεκούρασης (ημεραργίες) τον χρόνο. Σύμφωνα με τις θέσεις του, οι αστυνομικοί θα κερδίζουν μία ώρα ξεκούρασης ημερησίως και, ταυτόχρονα, θα είναι στη διάθεση του Σώματος για επιχειρησιακά καθήκοντα 15 ημέρες περισσότερες μέσα στο έτος. Αυτό ακριβώς προκάλεσε και την αντίδραση των συνδικαλιστών, που έθεσαν θέμα απώλειας περίπου €1.000 το χρόνο για έκαστο επηρεαζόμενο και αποστέρηση χρόνου ξεκούρασης.