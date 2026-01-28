Εσωτερικά σημειώματα από την ηγεσία της Αστυνομίας που εξασφάλισε ο «Φ» και παρουσιάζει στο παρόν δημοσίευμα, αποκαλύπτουν όλο το ιστορικό με το ζήτημα που ανέκυψε σε σχέση με το νέο ωράριο του Σώματος Ασφαλείας.

Το νέο αυτό εργασιακό καθεστώς που επηρεάζει 1.000 και πλέον αστυνομικούς εφάρμοσε με διαταγή του ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, από την 1η Ιανουαρίου του 2026 κι αποτελεί σημείο τριβής με τους συνδικαλιστές.

Στη βάση αυτών των ντοκουμέντων καθίσταται σαφές ποιες ενέργειες έγιναν από την ηγεσία του Σώματος μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (30/5/2019) προκειμένου να εξομοιωθεί το ωράριο των αστυνομικών με αυτό των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να εργάζονται κι αυτοί 37,5 ώρες την εβδομάδα αντί 40.

Σταδιακή εφαρμογή

Όπως συνάγεται από τα έγγραφα που αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ», από τον χειμώνα του 2019 και για τα επόμενα δυο έτη άρχισε η σταδιακή προσαρμογή του ωραρίου σε κατηγορίες εργαζομένων στην Αστυνομία. Η επιδίωξη ήταν μέχρι τις αρχές του 2022 να υλοποιηθεί η περιβόητη εξομοίωση. Έτσι, λοιπόν, σε τρεις φάσεις (2020, 2021 και 2022) άρχισε να μειώνεται ο χρόνος εργασίας για τους αστυνομικούς που είχαν ωράριο γραφείου, για αυτούς που είχαν πενθήμερο πρόγραμμα εργασίας (οκτώ ώρες ημερησίως) και όσους εργάζονταν εξαήμερο (6 ώρες ημερησίως).

Αντί ώρες, ξεκούραση

Αυτό που παρατηρείται από τα τρία σημειώματα με τα οποία δίδονται λεπτομερείς οδηγίες για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος για προσαρμογή με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι ότι δεν υπήρξε διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τις ώρες εργασίας των μελών της Αστυνομίας που ήταν σε σύστημα βάρδιας 12Χ36. Δηλαδή, γι’ αυτούς που εργάζονταν για 12 ώρες και ξεκουράζονταν την επόμενη ημέρα.

Γι’ αυτήν την κατηγορία εργαζομένων, που γίνεται και όλη η συζήτηση στο παρόν στάδιο, είδαμε σε τρεις διαδοχικές χρονιές να παραμένουν οι ίδιες ώρες εργασίας, αλλά να αυξάνονται οι ημέρες που δικαιούνταν ετησίως ως ξεκούραση. Πρόκειται για τις περιβόητες ημεραργίες (rest day). Από 9 αυξήθηκαν σε 11 το 2020, ενώ τα υπόλοιπα δυο έτη αυξήθηκαν σε 15 (2021) και 19,5 (2020), αντιστοίχως.

Αυτό, σύμφωνα με θέσεις που έλαβε ο «Φ», αλλά και τοποθετήσεις που εκφράστηκαν δημοσίως τις προηγούμενες ημέρες, αποδίδεται στο γεγονός ότι η ηγεσία καλείτο να θέσει φραγμό στα υψηλά ποσά που καταβάλλονταν κάθε χρόνο σε αστυνομικούς για υπερωριακά καθήκοντα, αλλά και σε ειδική συμφωνία που έγινε με συνδικαλιστές.

Θυμίζουμε ότι ο νυν αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, σε συνέντευξη Τύπου στις 30/12/2025 ανέφερε ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί με το εν λόγω σύστημα βάρδιας θα εργάζονται πλέον 11 ώρες και θα απωλέσουν 15 ημέρες ξεκούρασης (ημεραργίες) τον χρόνο. Σύμφωνα με τις θέσεις του, οι αστυνομικοί θα κερδίζουν μία ώρα ξεκούρασης ημερησίως και, ταυτόχρονα, θα είναι στη διάθεση του Σώματος για επιχειρησιακά καθήκοντα 15 ημέρες περισσότερες μέσα στο έτος. Αυτό ακριβώς προκάλεσε και την αντίδραση των συνδικαλιστών, που έθεσαν θέμα απώλειας περίπου €1.000 το χρόνο για έκαστο επηρεαζόμενο και αποστέρηση χρόνου ξεκούρασης.

Οι διαταγές του κ. Μαυρή

Να σημειωθεί ότι οι τρεις διαταγές φέρουν την υπογραφή του ανώτατου αξιωματικού, Χρίστου Μαυρή, ο οποίος μέχρι το 2019 ήταν βοηθός αρχηγός Διοίκησης και στη συνέχεια διορίστηκε υπαρχηγός, θέση που διατήρησε μέχρι και την αφυπηρέτησή του τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα εν λόγω εσωτερικά σημειώματα είναι ημερομηνίας 23/12/2019, 17/12/2020 και 30/11/2021, αντιστοίχως κι έχουν ως θέμα το ωράριο της Αστυνομίας. Πρόκειται στην ουσία για οδηγίες εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας που εφαρμόστηκαν αμέσως.

Στο έγγραφο ημερομηνίας 23/12/2019ο κ. Μαυρής σημείωνε ενδεικτικά τα ακόλουθα: «Στις 20/12/2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Κανονιστική Διοικητική Πράξη 414/2019, με την οποία τροποποιείται ο καν 17 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών του 1989. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου των μελών της Αστυνομίας κατά 30 λεπτά από 01/01/2020, περαιτέρω μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου των μελών της Αστυνομίας κατά 60 λεπτά το 2021 και περαιτέρω 60 λεπτά το 2022, οπότε θα επιτευχθεί η πλήρης εξομοίωση του ωραρίου με τη δημόσια υπηρεσίας στις 37,5 ώρες».

Οι Κύπρος Μιχαηλίδης, Στέλιος Παπαθεοδώρου και Χρίστος Μαυρής.

Οι θέσεις Μιχαηλίδη και Παπαθεοδώρου

Ο τέως Αρχηγός μίλησε για συμφωνία με τους συνδικαλιστές

Στην κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών την περασμένη εβδομάδα (21/01), ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, διατύπωσε τη θέση ότι ο ίδιος απλώς εφαρμόζει τον κανονισμό που εγκρίθηκε από τη Βουλή το 2019 και πως οι δυο προκάτοχοί του ευθύνονται για μη υλοποίησή του. Αναφερόταν στον Κύπρο Μιχαηλίδη που ήταν αρχηγός από τις 8 Μάϊου του 2019 έως και τις 29 Ιουνίου του 2020, αλλά και τον μετέπειτα αρχηγό, Στέλιο Παπαθεοδώρου, ο οποίος βρισκόταν στην ηγεσία του Σώματος μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο Κύπρος Μιχαηλίδης μιλώντας προχθές στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» (ΣΙΓΜΑ) είπε ότι «σε καμία περίπτωση δεν ισχύει», αναφερόμενος στα όσα είπε ο κ. Αρναούτης. Στη συνέχεια, υπέδειξε με έμμεση αναφορά ότι ο λόγος που δεν άλλαξε το ωράριο για τους 1.000 αστυνομικούς που εργάζονταν με σύστημα βάρδιας 12Χ36, ήταν οι υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

«Κι όπως ξέρετε, δεν περνά οτιδήποτε απαρατήρητο από πλευράς του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας», είπε χαρακτηριστικά. Προφανώς, αναφερόταν σε επισήμανση της Ελεγκτικής για υψηλά ποσά που διατίθεντο για υπερωριακά καθήκοντα στην Αστυνομία.

Η εφημερίδα μας επικοινώνησε με τον τέως αρχηγό Αστυνομίας, Στέλιο Παπαθεοδώρου, ζητώντας σχετική διευκρίνιση. Ο κ. Παπαθεοδώρου περιορίστηκε να μάς αναφέρει ότι «μετά από σχετική διαβούλευση με τον Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου και την ΠΑΣΥΔΥ συναποφασίστηκε η διατήρηση του ωραρίου για τους αστυνομικούς και να γίνει αντιστάθμιση παραχωρώντας τους επιπλέον ημέρες ξεκούρασης (ημεραργίες)».

Εξάλλου, όπως συνάγεται από θέσεις που έλαβε ο «Φ» από άλλα εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία είχαν γνώση για τα συμφωνηθέντα, το γεγονός ότι δεν μειώθηκε το ωράριο για αυτήν την κατηγορία εργαζόμενων έχει να κάνει με το μεγάλο αριθμό υπερωριών και την ανάγκη για μείωση της αντιμισθίας που προέκυπτε από αυτές τις επιπλέον ώρες και έφτανε σε υψηλά επίπεδα. Κρίθηκε, λοιπόν, ως καλύτερη λύση να παραμείνει το 12ωρο και να αντισταθμιστεί με περισσότερες ημέρες ξεκούρασης.

Αποφασισμένοι οι συνδικαλιστές

Χθες το πρωί, το ωράριο των 1.000 και πλέον αστυνομικών βρέθηκε στο επίκεντρο χωρίς, ωστόσο, να υπάρξουν εξελίξεις. Συγκεκριμένα, στο υπουργείο Δικαιοσύνης, συνήλθε η Μεικτή Επιτροπή Αστυνομίας (ΜΕΠΑ), στην οποία προεδρεύει ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου, Γιώργος Παντελή. Ο τελευταίος, όπως και ο Αρχηγός Αστυνομίας, είπαν πως δεν μπορούν να μιλήσουν για την ουσία του ζητήματος. Υπέδειξαν τη δικαστική διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Παρέπεμψαν στην προσφυγή μέλους της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ» για ανατροπή της απόφασης. Όπως είναι γνωστό, η εν λόγω συντεχνία έχει προχωρήσει και σε νομικό διάβημα ώστε να ανασταλεί η απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας μέχρι να εξεταστεί η κυρίως αίτηση για ανατροπή των δεδομένων με το νέο ωράριο. Η ενδιάμεση αίτηση για αναστολή της απόφασης έχει οριστεί για τις 4 Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), Άγγελος Νικολάου, που συμμετέχει στη ΜΕΠΑ, μιλώντας στον «Φ», εξέφρασε απαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν έγινε συζήτηση επί της ουσίας. Είπε πως ο ΣΑΚ ζήτησε ήδη όπως μετά τις 4/2 συγκληθεί εκ νέου η ΜΕΠΑ. «Τυχόν άλλα μέτρα θα αποφασιστούν από την Ολομέλεια του ΣΑΚ, με όλα τα ενδεχόμενα να βρίσκονται στο τραπέζι», κατέληξε.

Εξάλλου, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ» θα παραθέσει αύριο συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή του επικεφαλής και γενικού διευθυντή της EUROCOP, Nigel Denis. Ο πρόεδρος του Κλάδου, Νίκος Λοϊζίδης, μιλώντας στην εφημερίδα μας, σχολίασε πως στη συνέντευξη Τύπου θα αναλυθούν από την EUROCAP τα επόμενα βήματα στήριξης για τους Κύπριους αστυνομικούς σε διεθνές επίπεδο και ότι θα δοθούν στοιχεία για το όλο θέμα του ωραρίου, αλλά και λεπτομέρειες για τη δικαστική διαμάχη με στόχο την ανατροπή της απόφασης.