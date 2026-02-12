Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, στο ύψος του Αγίου Τύχωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γυναίκα οδηγός, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε προπορευόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ζευγάρι με το 7 μηνών βρέφος που ήταν σε παιδικό κάθισμα.

Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο το βρέφος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Τα δύο αυτοκίνητα είχαν ακινητοποιηθεί στον αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα να κλείσουν και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου δόθηκε στην κυκλοφορία.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας που βρίσκονται στην περιοχή.