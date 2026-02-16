Ληστεία με λεία μόλις 20 ευρώ σημειώθηκε το βράδυ στα Λιβάδια, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη 20χρονου λίγες ώρες αργότερα, έπειτα από μαρτυρία που εξασφαλίστηκε κατά τις εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, Λίγο μετά τις 7.00 χθες το βράδυ, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από ιδιοκτήτη περιπτέρου στα Λιβάδια, ότι γύρω στις 7.05 το βράδυ, άγνωστο του νεαρό πρόσωπο, εισήλθε στο περίπτερο και αφού πέρασε στον χώρο του ταμείου, τον έσπρωξε και απαίτησε του παραδώσει χρηματικό ποσό από το ταμείο.

Αφού έκλεψε χρηματικό ποσό 20 ευρώ, ο δράστης, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπο με κασκόλ, τράπηκε σε φυγή.

Τη σκηνή επισκέφθηκε μέλη του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης, του ΤΑΕ Λάρνακας και του ΟΠΕ Λάρνακας, για εξετάσεις.

Κατόπιν μαρτυρίας που εξασφαλίστηκε από εξετάσεις που έγιναν από μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 20χρονου. Αυτός εντοπίστηκε και συνελήφθη γύρω στη 1.30 μετά τα μεσάνυκτα, από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης ληστείας.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης συνεχίζει τις εξετάσεις.