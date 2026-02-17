Συνελήφθη χθες το απόγευμα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, 40χρονος κάτοικος Λευκωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπρησμού κτιρίου στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε κτίριο στη Λευκωσία. Η φωτιά κατασβέστηκε από περίοικους πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή.

Από τις εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης, ενώ προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιολόγησης στοιχείων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του πιο πάνω συλληφθέντα.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.