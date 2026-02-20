Μετά τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ στον εντοπισμό και την κατάσχεση 233 κιλών ναρκωτικών ουσιών, ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, επισκέφθηκε την Υπηρεσία για να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή του συγχαρητήρια.

Κατά την επίσκεψή του συνεχάρη τα μέλη της ΥΚΑΝ καθώς και όλα τα μέλη των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Μονάδων της Αστυνομίας, τονίζοντας ότι η άρτια συνεργασία, ο αποτελεσματικός συντονισμός και η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας ότι η Αστυνομία συνεχίζει αποφασιστικά απέναντι σε κάθε μορφή οργανωμένου εγκλήματος.