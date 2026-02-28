Σε νέες σοβαρές αποκαλύψεις για την υπόθεση της 61χρονης λογίστριας, η οποία βρίσκεται υπό κράτηση από την περασμένη εβδομάδα, προκύπτουν καταγγελίες για υπεξαίρεση ακόμη μεγαλύτερου χρηματικού ποσού. Η ύποπτη, η οποία κατηγορείται για την κατάχρηση άνω των €300.000 από την εργοδοτική της εταιρεία, φέρεται να είναι υπεύθυνη και για νέα κατάχρηση που αγγίζει τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, κατά τη διάρκεια της έρευνας από την ανακριτική ομάδα του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού, προέκυψε νέα καταγγελία εις βάρος της. Συγκεκριμένα, επιχειρηματίας κατήγγειλε ότι, μετά από λογιστικό έλεγχο σε μία από τις εταιρείες που διαχειριζόταν η 61χρονη, διαπιστώθηκε ότι η ύποπτη φέρεται να υπεξαίρεσε το χρηματικό ποσό που αγγίζει τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Με βάση αυτή τη νέα καταγγελία, οι ανακριτές προχώρησαν στην παρουσίαση της 61χρονης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού την Παρασκευή και αιτήθηκαν την ανανέωση της κράτησής της για άλλες 7 ημέρες, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από το Δικαστήριο.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης της 61χρονης, όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούμενο δημοσίευμα του «Φ», τα χρήματα φέρεται να μεταφέρονταν είτε μέσω εμβασμάτων σε λογαριασμούς εταιρείας που ανήκει σε συγγενικά πρόσωπα της ύποπτης, είτε μέσω επιταγών σε άλλα πρόσωπα.

Η Αστυνομία συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα και διεξάγεται ενδελεχής οικονομική έρευνα, η οποία περιλαμβάνει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, έρευνες στο Κτηματολόγιο, καθώς και σε εταιρείες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ύποπτη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχει συλλέξει η Αστυνομία, η 61χρονη εργαζόταν στο λογιστήριο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Η ίδια αρνείται την κατηγορία της κλοπής ή της οικειοποίησης των χρημάτων, προβάλλοντας διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι προς το παρόν διερευνώνται.

Η υπόθεση αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αφορά κατηγορία κλοπής από υπάλληλο, και το ποσό που φέρεται να οικειοποιήθηκε η ύποπτη υπολογίζεται να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.