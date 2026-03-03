Μαρτυρία που προέκυψε στο πλαίσιο εξετάσεων για υπόθεση εμπρησμού αυτοκινήτου 28χρονης, στις 25 Φεβρουαρίου, οδήγησε στη σύλληψη 17χρονου υπόπτου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 17χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί, στις 25 Φεβρουαρίου, ένας 32χρονος, ο οποίος, αφού τέθηκε υπό εξαήμερη κράτηση, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων.

Ο εμπρησμός σημειώθηκε γύρω στις 2:40 τα ξημερώματα της 25ης Φεβρουαρίου, ενώ το αυτοκίνητο της 28χρονης βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, σε πολυκατοικία στην επαρχία Λεμεσού.

Από τη φωτιά το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στους τοίχους της πολυκατοικίας.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

ΚΥΠΕ