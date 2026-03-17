Στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού θα καταχωρισθεί η υπόθεση βιασμού με κατηγορούμενο τον εν αργία δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Αυτό αναφέρουν διασταυρωμένες πληροφορίες του philenews. Αν και τα κακουργήματα για τα οποία θα κατηγορηθεί προσεχώς φέρονται να σημειώθηκαν στην επαρχία Πάφου, εντούτοις, συντρέχουν σοβαροί λόγοι που δεν επιτρέπουν την εκδίκαση στην εν λόγω πόλη.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αυτοί οι λόγοι αιτιολογούν πλήρως την απόφαση για καταχώριση της υπόθεσης σε δικαστικό σώμα της Λεμεσού.

Αυτή τη στιγμή το κατηγορητήριο είναι υπό επεξεργασία. Εφόσον συνταχθεί από την Εισαγγελία της Αστυνομίας θα γίνει διαδικασία καταχώρισης της υπόθεσης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι αύριο.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον λειτουργό του γραφείου Τύπου της Αστυνομίας, Χριστόδουλο Κόνσολο, ο κ. Φαίδωνος θα κληθεί και από τους ανακριτές της υπόθεσης για να κατηγορηθεί και γραπτώς.

Η ημερομηνία που θα οριστεί η διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού με στόχο την παραπομπή της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο θα οριστεί από το Πρωτοκολλητείο.

Επιπλέον, στον κ. Φαίδωνος θα επιδοθεί το κατηγορητήριο για να εμφανιστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για να γίνει η διαδικασία παραπομπής στο Κακουργιοδικείο. Αναμένεται να επιβληθούν περιοριστικοί όροι στον κ. Φαίδωνος προκειμένου να διασφαλιστεί η εμφάνισή του στο τριμελές δικαστικό σώμα.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στο κατηγορητήριο θα περιληφθούν κατηγορίες για τέσσερα κακουργήματα. Πρόκειται για (1) βιασμό, (2) σεξουαλική κακοποίηση και (3) περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος. Και τα τρία κακουργήματα, σε περίπτωση καταδίκης, επισύρουν ποινή δια βίου φυλάκισης.

Σύμφωνα με την καταγγελία που εξέτασε η ειδική ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας ο φερόμενος βιασμός σημειώθηκε το 2014. Δυο χρόνια αργότερα σε εκπομπή του ΡΙΚ ο γνωστός επιχειρηματίας από την Πάφο, Θεόδωρος Αριστοδήμου, κατηγόρησε ανοικτά τον Φαίδωνος για την καταγγελία που θα οδηγήσει τον τελευταίο στο Κακουργιοδικείο.

Ο κ. Αριστοδήμου είχε χαρακτηρίσει τον εν αργία δήμαρχο «βιαστή και εκβιαστή». Ο επιχειρηματίας είχε προκαλέσει τον κ. Φαίδωνος να του κάνει αγωγή για δυσφήμιση, δηλώντας έτοιμος να τεκμηριώσει τους χαρακτηρισμούς ενώπιον Δικαστηρίου.

Ήδη ο κ. Φαίδωνος (18/2) έχει δώσει ανακριτική κατάθεση ως ελεγχόμενος για υπόθεση βιασμού. Στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΤΑΕ Λευκωσίας όπου είχε διευθετηθεί η κατάθεση, ο κ. Φαίδωνος δεν απάντησε στις ερωτήσεις των ανακριτών, αλλά τους διαβίβασε υπόμνημα με γενικές τοποθετήσεις.