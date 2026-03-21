Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τριών προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως κλοπή από κατοικία και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 678 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 907 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν συνολικά εφτά καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 242 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας. Από αυτές ξεχωρίζουν 42 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας. Διενεργήθηκαν 330 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης κατά τους οποίους 24 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 11 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.