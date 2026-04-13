Γύρω στις 9:00 χθες το βράδυ, μέλη του ΟΠΟΔ Αρχηγείου, ανέκοψαν για έλεγχο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, 58χρονο οδηγό λεωφορείου.

Ο 58χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης με θετική ένδειξη 44μg% αντί 9μg% που είναι το ανώτατο από τον νόμο όριο. Ακολούθως, οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου για τελικό έλεγχο αλκοόλης, όπου αυτός δεν έδωσε ικανοποιητικό δείγμα.

Ο 58χρονος οδηγός συνελήφθη, παραλήφθηκε η άδεια οδηγού του η οποία και αναστάληκε άμεσα και αφού κατηγορήθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί μεταγενέστερα ενώπιον δικαστηρίου.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου συνεχίζει τις εξετάσεις.