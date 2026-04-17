Έκκληση για βοήθεια απευθύνει η Αστυνομία στους πολίτες σε σχέση με την εξαφάνιση του 17χρονου Βασίλη Ηρακλή από τη Λευκωσία, ο οποίος απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του από τις 15/4/2026.

Ο 17χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,80μ. περίπου, με μαύρα κοντά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.