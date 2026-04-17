Με νέα ανάρτησή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκος Τορναρίτης, τοποθετείται για την πολύκροτη υπόθεση «Σάντη».

Όπως αναφέρει, «υπάρχουν κύκλοι, με όνομα και επίθετο, που επενδύουν συνειδητά στη σύγχυση. Θολώνουν την πραγματικότητα, κατασκευάζουν αφηγήσεις και σπρώχνουν τους πολίτες να πιστέψουν «παραμύθια», βασισμένα σε κατασκευασμένα τεκμήρια, με μοναδικό στόχο να υφαρπάξουν πρώτα τη συνείδηση και μετά την ψήφο τους».

Αυτούσια η ανάρτηση του

Δεν πρόκειται ούτε για διερευνητική δημοσιογραφία ούτε για πολιτική.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια επικίνδυνη εκτροπή, του πολιτικού μας συστήματος και της ίδιας της Δημοκρατίας μας.

Υπάρχουν κύκλοι, με όνομα και επίθετο, που επενδύουν συνειδητά στη σύγχυση. Θολώνουν την πραγματικότητα, κατασκευάζουν αφηγήσεις και σπρώχνουν τους πολίτες να πιστέψουν «παραμύθια», βασισμένα σε κατασκευασμένα τεκμήρια, με μοναδικό στόχο να υφαρπάξουν πρώτα τη συνείδηση και μετά την ψήφο τους.

Δεν υπηρετούν την αλήθεια.

Υπηρετούν τη σκοπιμότητα και την προσωπική τους ανέλιξη.

Με όπλο την καταγγελία χωρίς αποδείξεις, τη διαρροή χωρίς ευθύνη, τα κατασκευασμένα τεκμήρια και τον υπαινιγμό χωρίς όριο, δηλητηριάζουν τον δημόσιο λόγο και διαβρώνουν το κράτος δικαίου.

Μέχρι προχθές δολοφονούσαν χαρακτήρες.

Σήμερα δημιουργούν συνθήκες που απειλούν ανθρώπινες ζωές.

Αυτό ξεπερνά κάθε όριο.

Κανένας απολύτως δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Και η προνομιακή μεταχείριση που απολαμβάνουν οι λεγόμενοι «καταγγέλλοντες» οφείλει να τεθεί στο φως και να κριθεί από τους πολίτες.

Η Δικαιοσύνη και οι διωκτικές αρχές οφείλουν να δράσουν άμεσα, με αυστηρότητα και χωρίς εκπτώσεις.

Η καθυστέρηση ή η ανοχή δεν είναι πλέον ουδετερότητα. Είναι συνενοχή.

Η Δημοκρατία δεν θα παραδοθεί.

Η αλήθεια θα επιβληθεί.

Και όποιος παίζει με τη συνείδηση των πολιτών και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θα πρέπει να λογοδοτήσει.