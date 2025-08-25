Ένα και μόνο αμινοξύ φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην απώλεια κιλών, καθώς επηρεάζει βασικούς μεταβολικούς μηχανισμούς του οργανισμού, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα.

Η μελέτη, που υλοποιήθηκε από ομάδα ερευνητών διαφόρων αμερικανικών Πανεπιστημίων προσπάθησε να εξηγήσει γιατί η μείωση θερμίδων οδηγεί συνήθως σε απώλεια βάρους. Προηγούμενες εργασίες είχαν υποδείξει πιθανή εμπλοκή της κυστεΐνης, ωστόσο ο ακριβής τρόπος δράσης της δεν ήταν γνωστός.

Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, ο περιορισμός της κυστεΐνης διευκολύνει τη μετατροπή του λευκού λίπους –που αποθηκεύεται στον οργανισμό– σε καφέ λίπος, το οποίο καταναλώνει ενέργεια και παράγει θερμότητα, ενεργοποιώντας έτσι έναν φυσικό μηχανισμό καύσης.

«Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν στρατηγικές διαχείρισης βάρους που ίσως δεν βασίζονται αποκλειστικά στη μείωση της θερμιδικής πρόσληψης», αναφέρει ο Κρίστιαν Στάντλερ, βιοϊατρικός μηχανικός στο Pennington Biomedical Research Center στις ΗΠΑ.

Με πιο απλά λόγια, η αποτελεσματικότητα μιας δίαιτας μπορεί να οφείλεται στη μείωση της κυστεΐνης – ενός αμινοξέος που συναντάται σε πολλές πρωτεϊνούχες τροφές – και όχι μόνο στη μείωση της θερμιδικής πρόσληψης.

Για να ελεγχθεί η υπόθεση, οι επιστήμονες πειραματίστηκαν με ποντίκια που είχαν τροποποιηθεί ώστε να μην μπορούν να παράγουν κυστεΐνη. Τα ζώα που δεν λάμβαναν το αμινοξύ μέσω της τροφής παρουσίασαν μέσα σε μία εβδομάδα απώλεια 25–30% του σωματικού τους βάρους, σε αντίθεση με τα ποντίκια που συνέχιζαν να παράγουν κυστεΐνη.

Παράλληλα, αναλύθηκαν δεδομένα από 238 ανθρώπους που είχαν συμμετάσχει σε πρόγραμμα θερμιδικού περιορισμού και βρέθηκε ότι τα επίπεδα κυστεΐνης στον λιπώδη ιστό τους είχαν μειωθεί, γεγονός που ενισχύει τη σύνδεση και στον άνθρωπο.

Το εύρημα αυτό ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για νέες παρεμβάσεις στον μεταβολισμό, αν και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ο αποκλεισμός της κυστεΐνης στα πειραματόζωα οδήγησε σε υπερβολικά γρήγορη και επικίνδυνη απώλεια βάρους, η οποία ωστόσο αντιστράφηκε όταν αποκαταστάθηκαν τα επίπεδα του αμινοξέος. Σημαντικό είναι επίσης ότι η κυστεΐνη συμμετέχει σε κρίσιμες βιολογικές λειτουργίες.

«Πέρα από τη ραγδαία απώλεια βάρους και την ενίσχυση της καύσης λίπους που προκάλεσε η αφαίρεση της κυστεΐνης, το αμινοξύ αυτό είναι επίσης βασικό για τη ρύθμιση της οξειδοαναγωγικής ισορροπίας στον οργανισμό», τονίζει ο Στάντλερ.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ανθρώπινο σώμα είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα, όπου πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το βάρος. Η διατάραξη ενός μηχανισμού μπορεί να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για την κατανόηση του μεταβολισμού και πιθανές νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση του βάρους.

Protothema.gr