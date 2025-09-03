Ο διορισμός του πρώτου Συνηγόρου του Ασθενή θα ολοκληρωθεί εντός Σεπτεμβρίου, δήλωσε στο ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, διαβεβαιώνοντας ότι ο νέος θεσμός βρίσκεται σε τελική φάση ενεργοποίησης.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό, ο διορισμός του Συνηγόρου του Ασθενή βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων. Όπως εξήγησε, χρειάστηκε λίγος περισσότερος χρόνος για την τελική επιλογή του προσώπου που θα διοριστεί ως ο πρώτος Συνήγορος, αφού, όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν «εμβληματικό θεσμό»

Κληθείς να αναφερθεί στους λόγους για τους οποίους δεν διορίστηκε μέχρι σήμερα ο Συνήγορος του Ασθενή, ο κ. Δαμιανός είπε ότι είναι στην ευχέρεια του Προέδρου της Δημοκρατίας να προχωρήσει με τον διορισμό του κατάλληλου προσώπου, χωρίς να προκύπτει κάποιο πρόβλημα ή καθυστέρηση από πλευράς Υπουργείου.

«Είναι στην ευχέρεια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να προχωρήσει με το αρμόδιο άτομο. Είναι και εμβληματικός ο θεσμός του Συνηγόρου, αφού θα είναι και ο πρώτος Συνήγορος, οπότε χρειάζεται ακόμα λίγο χρόνο. Η θέση θα πληρωθεί εντός Σεπτεμβρίου», ανέφερε.

Στο Υπουργείο η εποπτεία του ΓεΣΥ

Εξάλλου, απαντώντας σε επικρίσεις περί έλλειψης εποπτείας, ο κ. Δαμιανός εξήγησε ότι η αρμοδιότητα εποπτείας του ΓεΣΥ έχει μεταφερθεί βάσει νόμου στο Υπουργείο Υγείας και ότι το προσωπικό του πρώην Επιτρόπου «παραμένει ενεργό», εκτελώντας τα ίδια καθήκοντα όπως και προηγουμένως.

Όπως είπε ο κ. Δαμιανός «η εποπτεία αντί να έχει Επίτροπο, έχει το Υπουργείο Υγείας, για να σημειώσει πως το προσωπικό που εργάζεται στη διαχείριση παραπόνων και στην παρακολούθηση του συστήματος υγείας παραμένει στα ίδια γραφεία και χρησιμοποιεί τον ίδιο εξοπλισμό.

Σε εξέλιξη η διαδικασία στελέχωσης της νέας Μονάδας

Επίσης, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι έχει ήδη προκηρυχθεί η θέση του Διευθυντή της νέας υπηρεσίας για την εποπτεία στο Υπουργείο Υγείας, για να σημειώσει πως η θέση έχει συμπεριληφθεί και στον προϋπολογισμό του 2026.

«Υπήρχαν και πρόσφατα δημοσιεύματα στις εφημερίδες σχετικά με τη θέση αυτή», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει καταγεγραμμένος απολογισμός δράσης της νέας Μονάδας Εποπτείας και Ελέγχου, ο κ. Δαμιανός είπε ότι αυτό θα γίνει για τη χρονιά που διανύουμε και μέσα στο 2026.

Ωστόσο, σημείωσε ότι αν και ακόμη δεν έχει εκδοθεί ακόμη απολογισμός δράσης, εντούτοις η νέα Μονάδα λειτουργεί στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που προβλέπει η νομοθεσία, σημειώνοντας ότι οι εκθέσεις της Μονάδας και του Συνηγόρου θα δημοσιεύονται, όπως ορίζει ο πρόσφατα τροποποιημένος νόμος.

Κανένα επιπλέον κόστος στέγασης

Αναφορικά στο ζήτημα των υποδομών, ο κ. Δαμιανός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για τη μετάβαση από τον Επίτροπο στη νέα δομή.

Εξήγησε ότι τα γραφεία που χρησιμοποιούνταν από τον Επίτροπο παραμένουν ενεργά και στεγάζουν το προσωπικό που συνεχίζει την εποπτεία του ΓεΣΥ, το υπό ίδρυση Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης και σύντομα τον Συνήγορο του Ασθενή.

«Άρα ο χώρος υπάρχει και θα παραμείνει. Το προσωπικό είναι δημόσιοι υπάλληλοι αποσπασμένοι εκεί και ο χώρος παραμένει λειτουργικός», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, το οποίο έκανε λόγο για έλλειψη διαφάνειας και ουσιαστικής εποπτείας, ο Υπουργός Υγείας έκανε λόγο για «άδικη κριτική», τονίζοντας ότι «η εποπτεία προχωρεί όπως προνοεί η νομοθεσία» και ότι «το ίδιο προσωπικό που ήταν στον Επίτροπο, συνεχίζει να επιτελεί το ίδιο έργο υπό τη διεύθυνση του Υπουργείου».

«Δεν υπάρχει καμία έλλειψη διαφάνειας. Το προσωπικό που υπήρχε στον Επίτροπο συνεχίζει να υπάρχει. Η εποπτεία συνεχίζεται, απλά υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας», είπε.

