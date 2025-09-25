Δέκα χρόνια μετά το σκάνδαλο Dieselgate, που αποκάλυψε τη χρήση παράνομων συσκευών από αυτοκινητοβιομηχανίες ώστε να παραποιούν τα αποτελέσματα ελέγχων εκπομπών ρύπων, οι συνέπειες παραμένουν ολέθριες. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος (T&E), στην Ευρώπη κυκλοφορούν ακόμη περίπου 19,1 εκατ. οχήματα με αυξημένες εκπομπές, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει μέχρι το 2040 έως και 81.000 πρόωρους θανάτους και 55.000 περιστατικά άσθματος σε παιδιά.

Η T&E υπογραμμίζει ότι, παρά τις εκκλήσεις για άμεση δράση, ελάχιστα μέτρα έχουν ληφθεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Σε υπόμνημά της, η Ομοσπονδία προτείνει ετήσιους τεχνικούς ελέγχους σε οχήματα άνω της δεκαετίας και ζητά συνολική λύση στο πρόβλημα, προκειμένου να περιοριστεί το τεράστιο περιβαλλοντικό και υγειονομικό κόστος.

Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα προκαλούν προβληματισμό και για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα (PHEV), τα οποία διαφημίζονται ως «πράσινα». Σύμφωνα με ανάλυση, οι εκπομπές CO2 τους είναι κατά μέσο όρο σχεδόν πέντε φορές υψηλότερες από τις επίσημες μετρήσεις των κατασκευαστών, φτάνοντας τα 139 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο, έναντι των 28 γρ./χλμ. που αναφέρονται στις δοκιμές.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη χρήση των οχημάτων: πολλοί οδηγοί δεν φορτίζουν τις μπαταρίες τους ή διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις από την ηλεκτρική αυτονομία, με αποτέλεσμα να κινούνται με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το βάρος των μπαταριών να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση και τους ρύπους. Σε αντίθεση με αυτήν την ευρωπαϊκή τάση, οι Έλληνες οδηγοί φαίνεται να χρησιμοποιούν πιο συστηματικά τη δυνατότητα φόρτισης.

«Τα plug-in υβριδικά εξακολουθούν να είναι χειρότερα για το κλίμα από ό,τι ισχυρίζονται οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Ο κλάδος πιέζει την ΕΕ να κάνει τα στραβά μάτια, ώστε να καθυστερήσει τις επενδύσεις σε πλήρως ηλεκτρικά οχήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μείνει σταθερή και να τηρήσει τους συμφωνημένους συντελεστές χρησιμότητας για το 2025 και το 2027», τόνισε ο διευθυντής της T&E, Lucien Mathieu.

