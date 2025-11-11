Ο προσωπικός σου γιατρός ανταποκρίνεται στις κλήσεις σου; Πόσο σύντομα προγραμματίζει το ραντεβού σου; Γιατί τον επέλεξες; Πόσο ικανοποιημένος είσαι; Η μελέτη της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου βρίσκεται σε εξέλιξη με την Ομοσπονδία να τονίζει ότι όσο πιο μεγάλη είναι η ανταπόκριση των πολιτών, τόσο πιο σωστά θα αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα κατά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων από την επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή.

Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΟΣΑΚ Κωνσταντίνος Τσιούτης, μιλώντας στο philenews τόνισε ότι σκοπός της μελέτης είναι «να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα όσον αφορά στην επαφή και επικοινωνία με τον προσωπικό γιατρό. Κι αυτός είναι ο λόγος που συμπεριλάβαμε αρκετές ερωτήσεις, που δεν αφήνουν περιθώρια για αμφισβήτηση».

Τέτοια παραδείγματα είναι, «το πόσο καιρό είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του προσωπικού γιατρού, τον λόγο που τον επέλεξαν, άλλες πληροφορίες που μπορεί να γνωρίζουν για τον ίδιο τον προσωπικό γιατρό τους, όπως για παράδειγμα η ειδικότητά του, αλλά και τον τρόπο και την ποιότητα εξυπηρέτησής τους».

«Δηλαδή, πόσο σύντομα κλείνουν ραντεβού, αν εξυπηρετούνται άμεσα όταν έχουν κάτι επείγον, τους λόγους για τους οποίους επικοινωνούν με τον ΠΙ τους».

Τελικός στόχος της μελέτης, τόνισε ο κ. Τσιούτης, «είναι, όχι μόνο να αναδείξει τρόπους βελτίωσης της ποιότητας φροντίδας υγείας, αλλά και να καταδείξει σημεία προς βελτίωση όσον αφορά στην ενημέρωση των δικαιούχων για τη σωστή χρήση του ΓεΣΥ».

«Όσο πιο πολλοί πολίτες ανταποκριθούν και απαντήσουν το ερωτηματολόγιο, τόσο πιο σωστή θα είναι η εικόνα που θα έχουμε μπροστά μας κατά την επεξεργασία των απαντήσεων», ανέφερε και υποστήριξε ότι «από την πρώτη ανάγνωση των ερωτηματολογίων που έχουν απαντηθεί παρατηρούμε ότι ο θεσμός του προσωπικού γιατρού φαίνεται ότι άρχισε να εξισορροπεί στο ΓεΣΥ και είναι η ώρα να καταγράψουμε θετικά αρνητικά και να προωθήσουμε, όπου χρειάζεται λύσεις».

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ: https://forms.office.com/e/hxEnAmyEPT ή μέσω της ιστοσελίδας της ΟΣΑΚ.