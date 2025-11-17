Η Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου τιμά και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, μια ημέρα αφιερωμένη στα πρόωρα νεογνά, στις οικογένειές τους και στους επαγγελματίες υγείας που αγωνίζονται καθημερινά για τη ζωή τους.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «κάθε χρόνο, περίπου 1 στα 10 βρέφη παγκοσμίως γεννιέται πρόωρα, πριν από την 37η εβδομάδα κύησης. Η προωρότητα αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας, αλλά και μια πρόκληση για το σύστημα υγείας και την κοινωνία μας».

«Η έγκαιρη πρόληψη, η εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και η υποστήριξη των οικογενειών είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πρόωρων παιδιών», προσθέτει.

Η Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου, μέσω των μελών της, συνεχίζει να εργάζεται για την αναβάθμιση των περιγεννητικών υπηρεσιών, την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και την ενημέρωση της κοινωνίας.

Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, η Εταιρεία ενώνει τη φωνή της με τη διεθνή κοινότητα, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας, δύναμης και αλληλεγγύης σε όλα τα πρόωρα νεογνά και στις οικογένειές τους με το σύνθημα: «Δώστε στα πρόωρα νεογνά ένα δυνατό ξεκίνημα για ένα λαμπρότερο μέλλον».