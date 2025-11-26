Έξω φρενών με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας νοσηλευτήρια και γιατροί, με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων να θέτει ως ζήτημα αρχής την ανάγκη για διαβούλευση και τον ΟΑΥ να συγκαλεί συσκέψεις προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα.

Αιτία η απόφαση του Οργανισμού να αναθεωρήσει τον κατάλογο των εξειδικευμένων επεμβάσεων που διενεργούνται εντός Γενικού Συστήματος Υγείας και να προχωρήσει στην αφαίρεση συνολικά 54 διαγνώσεων (εντάσσοντας τις στον κατάλογο των «κανονικών»), χωρίς προηγουμένως, όπως υποστηρίζει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων να διαβουλευθεί ή να ζητήσει την άποψη των νοσηλευτηρίων και των γιατρών.

Ο κατάλογος των εξειδικευμένων επεμβάσεων/ιατρικών πράξεων είχε δημιουργηθεί όταν διαπιστώθηκε ότι η συμπερίληψη τους στον «κανονικό» κατάλογο της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, λειτουργούσε σε βάρος των ασθενών. Αυτό επειδή τα νοσηλευτήρια απέφευγαν την διενέργεια τους προκειμένου να μειώσουν τα ποσοστά των εκπτώσεων που επιβάλλει ο ΟΑΥ σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα νοσοκομεία ξεπερνούν τον αριθμό «μονάδων» που καθορίζεται στο συμβόλαιο τους με τον Οργανισμό.

Δηλαδή, για το κάθε νοσοκομείο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, ορίζεται ένας συγκεκριμένος αριθμός μονάδων. Ταυτόχρονα η κάθε ιατρική πράξη/επέμβαση, αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, ο οποίος προσμετράται στον υπολογισμό της αποζημίωσης. Όταν τα νοσηλευτήρια ξεπεράσουν τον καθορισμένο αριθμό μονάδων, ο ΟΑΥ αρχίζει να επιβάλλει εκπτώσεις καταβάλλοντας στην ουσία χαμηλότερη αποζημίωση. Με δεδομένο ότι οι εξειδικευμένες επεμβάσεις αντιστοιχούν σε μεγάλο αριθμό μονάδων η κάθε μια, η διενέργεια τους εντός του «κανονικού» καταλόγου τις καθιστούσε ασύμφορες και ως εκ τούτου ο ΟΑΥ προχώρησε στη δημιουργία ξεχωριστού καταλόγου προκειμένου να τις εξαιρέσει από το συνολικό υπολογισμό.

Την περασμένη εβδομάδα, «ο ΟΑΥ αιφνιδίως απέστειλε γραπτή ενημέρωση στα νοσηλευτήρια ότι 54 από αυτές τις πράξεις αφαιρούνται από τον κατάλογο των εξειδικευμένων και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα οδηγήσει σε οικονομική αποσταθεροποίηση τα νοσοκομεία», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ Μάριος Καραϊσκάκης.

«Στις πράξεις μάλιστα που αφαιρέθηκαν, χωρίς να προηγηθεί καμία διαβούλευση, περιλαμβάνονται σοβαρές νευροχειρουργικές και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και άλλες επεμβάσεις και πράξεις για τις οποίες ένα νοσηλευτήριο χρειάζεται εξοπλισμούς, ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό, ειδική υποδομή κλπ».

Ως θέμα αρχής, έθεσε από πλευράς του σε δηλώσεις του στον «Φ» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Γιώργος Παντελίδης, «την ανάγκη για διαβούλευση πριν την απλή ανακοίνωση αποφάσεων». Αυτό το ζήτημα είπε, «θα το θέσουμε ως ΟΕΒ και στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΥ μέσω του αντιπροσώπου μας».

Επι της ουσίας, «μας προβληματίζει ότι τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας όπως νευροχειρουργικά και καρδιοχειρουργικά περιστατικά προκρίνεται από τον ΟΑΥ, όπως εξαιρούνται από την κατηγορία των εξειδικευμένων. Αυτή η πιθανή εξέλιξη δεν συνάδει με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για παροχή των εν λόγω υπηρεσιών όπως εξειδικευμένο προσωπικό και υποδομές, ενισχυμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης κτλ».

Ταυτόχρονα, είπε, «δεν δίνει το σωστό μήνυμα ότι το σύστημα υγείας της Κύπρου στηρίζει την συνεχή ανάπτυξη των υπηρεσιών και τη στήριξη των εξειδικευμένων ιατρικών πράξεων. Θυμίζω, ότι τέτοια περιστατικά στο πρόσφατο παρελθόν αποστέλλονταν στο εξωτερικό».

Ο ΟΑΥ, μετά τις έντονες διαμαρτυρίες γιατρών και νοσηλευτηρίων συγκάλεσε χθες σύσκεψη προκειμένου να προχωρήσει σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους και να αποφασιστεί από κοινού ο τρόπος με τον οποίο ο σχετικός κατάλογος θα αναθεωρηθεί. Τόσο από πλευράς γιατρών και νοσηλευτηρίων, όσο και από πλευράς οργανωμένων ασθενών, αναγνωρίζεται η ανάγκη για αναθεώρηση του καταλόγου των εξειδικευμένων περιστατικών, χωρίς όμως, όπως τονίζεται, να επηρεάζεται είτε η ποιότητα των υπηρεσιών, είτε η βιωσιμότητα των νοσηλευτηρίων.