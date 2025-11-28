Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών αναστέλλει την απόφασή του για λήψη μέτρων, κατόπιν επίτευξης κατ’ αρχήν συμφωνίας με τον ΟΚΥπΥ για το θέμα της πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού.

Τα πιο πάνω αποφασίστηκαν μετά την εξέταση της πρότασης του ΟΚΥπΥ που στάλθηκε σήμερα στην ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ κατόπιν εντατικών διαβουλεύσεων με τον Οργανισμό.

Όπως αναφέρει η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ «η κατ’ αρχήν συμφωνία προνοεί, μεταξύ άλλων, την άμεση προώθηση της κάλυψης των κενών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού για το έτος 2025. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ενσωμάτωσης των εν λόγω θέσεων στον προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ, ικανοποιώντας έτσι το βασικό αίτημα της συντεχνίας».

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ αναμένει από τον ΟΚΥπΥ να υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία να προχωρήσουν στην άμεση έγκριση της συμφωνίας, ώστε οι θέσεις να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 2026.