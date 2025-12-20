Νεαρή μητέρα ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Τραυματίστηκε και από τότε μέχρι σήμερα υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς όμως να λύνεται το πρόβλημα της. Τα πάντα ανατράπηκαν και η οικογενειακή και επαγγελματική της ζωή σημαδεύτηκαν οριστικά.

Η δικαστική διαδικασία για το συγκεκριμένο δυστύχημα, η οποία είχε ως στόχο την καταβολή αποζημιώσεων στη γυναίκα από τον δεύτερο οδηγό που είχε εμπλακεί στην οδική σύγκρουση, κράτησε 18 ολόκληρους μήνες. Σε αυτή κλήθηκαν και έδωσαν μαρτυρία πέραν των 30 μαρτύρων, πλείστοι των οποίων γιατροί, και η απόφαση εκδόθηκε το 2023.

Το Δικαστήριο βεβαίως, δεν εξέταζε πιθανές ιατρικές ευθύνες. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας ωστόσο, χρειάστηκε να εξεταστεί το εάν η κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα η γυναίκα ήταν αποτέλεσμα του δυστυχήματος και της ιατρικής διαχείρισης της οποίας έτυχε, συνεπεία αυτού.

Στη βάση αυτή, εξετάστηκε το κατά πόσον η πρώτη χειρουργική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί η γυναίκα ήταν απαραίτητη με το Δικαστήριο να επισημαίνει, εν τέλει στην απόφαση του ότι για τη διενέργεια της δεν λήφθηκαν υπόψη τα διεθνή, ευρωπαϊκά και άλλα ιατρικά πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες.

Το Δικαστήριο αναλύοντας μάλιστα τα ενώπιον του τεκμήρια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο τραυματισμός της γυναίκας δεν δικαιολογούσε, σε καμία περίπτωση, την διενέργεια της πρώτης χειρουργικής επέμβασης στην οποία υπεβλήθη.

Η γυναίκα περιμένει ακόμα να πάρει την αποζημίωση της ενώ ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία εναντίον του γιατρού που διενέργησε την επέμβαση αφού, όπως η ίδια και οι δικηγόροι της υποστηρίζουν, το χειρουργείο όχι μόνο δεν θεράπευσε προβλήματα υγείας της αλλά, μάλλον τα δημιούργησε ή δημιούργησε κι άλλα.

Κεντρικό στοιχείο, σε ό,τι αφορά την ανάγκη για διενέργεια της πρώτης χειρουργικής επέμβασης, αποτελεί στην απόφαση η αξιολόγηση των απεικονιστικών εξετάσεων προ του χειρουργείου.

Το Δικαστήριο, στην απόφαση του, παραθέτει τη διαπίστωσή του: «Προκύπτει πως μετά το δυστύχημα οι ακτινογραφίες της ενάγουσας απεικόνιζαν ευθειασμό της αυχενικής μοίρας και οι δυναμικές ακτινογραφίες, δηλαδή οι ακτινογραφίες σε κάμψη και έκταση (των τεκμηρίων 21, 32 και 143), δείκνυαν ολίσθηση των σπονδύλων».

Εν ολίγοις, «οι απεικονιστικές εξετάσεις της ενάγουσας δεν ενέπιπταν στα κριτήρια που διαλαμβάνονται στους πίνακες των τεκμηρίων 204 και 247 (ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα)».

Σε άλλο σημείο της απόφασης του το Δικαστήριο επισημαίνει πως: «Βάσει της μαρτυρίας (δύο μαρτύρων), αλλά και των σχετικών πινάκων, η εικόνα της ενάγουσας, προκύπτουσα από τις απεικονιστικές εξετάσεις, δεν εμπίπτει στον ορισμό της αστάθειας και κατ’ επέκταση δεν δικαιολογείτο η χειρουργική επέμβαση».

«Για να το θέσω με τους όρους του Μάρτυρα «δεν έπρεπε να γίνει χειρουργείο».

Εξετάζοντας τη συνάφεια του δυστυχήματος με την εξέλιξη που είχε η ιατρική κατάσταση της γυναίκας, το Δικαστήριο κατέληξε πως «ο τραυματισμός που η ενάγουσα υπέστη από το επίδικο δυστύχημα δεν ήτο τίποτα άλλο από διάστρεμμα αυχένος δίκην μαστιγίου. (…) Συγκεκριμένα το δυστύχημα προκάλεσε στην ενάγουσα κάκωση αυχένος, δίκην μαστιγίου, κρανιοεγκεφαλική κάκωση (διάσειση) και κάκωση δεξιού ώμου. Προστίθεται επίσης και ο ευθειασμός που διαπιστώθηκε στις απεικονιστικές εξετάσεις».

Κατ’ επέκταση, αναφέρει το Δικαστήριο, «η κατάσταση στην οποία περιήλθε η ενάγουσα συνεπεία του πρώτου χειρουργείου δεν συσχετίζεται λογικά με το επίδικο δυστύχημα το οποίο περιορίζεται στο διάστρεμμα αυχένος και στα λοιπά που ανωτέρω αναφέρθηκαν τα οποία ουδεμία σχέση είχαν με τις εγχειρήσεις».

«Δεν κρίνω σκόπιμο να επαναλάβω τις διαπιστώσεις που ανωτέρω παρατέθηκαν αρκεί να υποδείξω πως η διενέργεια της πρώτης επέμβασης κρίθηκε ότι ήτο αχρείαστη και η απόφαση τούτης λήφθηκε έξω από κάθε κριτήριο της ιατρικής βιβλιογραφίας εφόσον δεν διαπιστώνεται αστάθεια».

Το Δικαστήριο, στην απόφαση του χαρακτηρίζει τη μαρτυρία του γιατρού, που διενήργησε την πρώτη επέμβαση στη γυναίκα ως «αντιφατική και αυτοαναιρούμενη»: «Για όλους τους λόγους που ανωτέρω αναφέρθηκαν δεν γίνεται πιστευτή η αντιφατική και αυτοαναιρούμενη θέση (του μάρτυρα) ότι πριν το χειρουργείο προέβη σε οιανδήποτε μέτρηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο. (…) «Πλείστες εκ των θέσεων παρέμειναν βασανιστικά αναιτιολόγητες, ασύνδετες βιβλιογραφίας, αντικείμενες δε στα δεδομένα των ίδιων των γιατρών». Και συμπληρώνει: «…η όλη διαδικασία φανερώνει πως τούτοι οι μάρτυρες απεκδύθηκαν του ρόλου που επιτελούν ως πραγματογνώμονες στη διαδικασία αυτή εξυπηρετώντας είτε τα συμφέροντα της ενάγουσας είτε ακόμη και αυτών των δικών τους αποφάσεων (η αναφορά αυτή περιορίζεται στο πρώτο χειρουργείο…)».

Η απόφαση που ανοίγει νέο κύκλο καταγγελιών

Μετά τη διαπίστωση του ότι το συγκεκριμένο δυστύχημα δεν είχε προκαλέσει βλάβη που να δικαιολογεί τη διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης που στην πραγματικότητα αποτέλεσε και την έναρξη της σοβαρής περιπέτειας της γυναίκας, το Δικαστήριο αποφάσισε αποζημιώσεις οι οποίες ανταποκρίνονταν στα πραγματικά προβλήματα υγείας που προκλήθηκαν από την οδική σύγκρουση.

Δηλαδή, κάκωση αυχένος, κρανιοεγκεφαλική κάκωση (διάσειση), κάκωση δεξιού ώμου και ευθειασμό.

«Ειδικές αποζημιώσεις ύψους €1.305 καθώς και γενικές αποζημιώσεις ύψους €6.000. Επί των δύο ποσών θα επιβληθεί νόμιμος τόκος από την ημερομηνία καταχώρισης της αγωγής. Τα έξοδα της παρούσας διαδικασίας επιδικάζονται υπέρ της ενάγουσας και θα υπολογιστούν στη βάση της συνολικής καταψηφισθείσας αποζημίωσης».

Αναφέρεται ότι η γυναίκα, εξαιτίας της κατάστασης της υγείας της λαμβάνει αυτή τη στιγμή σύνταξη αναπηρίας. Όπως η ίδια υποστηρίζει, υποχρεώθηκε να κλείσει την επιχείρηση της, αφού δεν μπορεί να εργαστεί και έχει ως εκ τούτου χάσει όλα τα εισοδήματα της ως επαγγελματίας.

Η απόφαση αυτή, αν και η δικαστική διαδικασία δεν αφορούσε το συγκεκριμένο ζήτημα, άνοιξε τον δρόμο στη γυναίκα για να προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία, εναντίον του γιατρού που την υπέβαλε στην πρώτη, βάσει της Δικαστικής απόφασης, αχρείαστη χειρουργική επέμβαση που είχε ως αποτέλεσμα, όπως η ίδια υποστηρίζει, να οδηγηθεί στην κατάσταση στην οποία σήμερα βρίσκεται έπειτα από επτά συνολικά «διορθωτικές» χειρουργικές επεμβάσεις που χρειάστηκε να υποβληθεί.