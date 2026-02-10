Επείγουσα έκκληση για βοήθεια απευθύνει η οικογένεια του μικρού Κωνσταντίνου που αν και είναι μόλις 1,5 ετών, διαγνώστηκε με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία και χρειάζεται επειγόντως συμβατό δότη μυελού των οστών.

Μιλώντας στο philenews, η γιαγιά του μικρού Κωνσταντίνου, Έλλη Κωνσταντίνου, απηύθυνε έκκληση για να βρεθεί συμβατός δότης. Εξήγησε πως ο εγγονός της διαγνώστηκε με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία περίπου πριν τρεις βδομάδες και έκτοτε νοσηλεύεται στο παιδοογκολογικό του Μακαρείου».

Δυστυχώς, όπως αναφέρει η κ. Κωνσταντίνου, «την περασμένη Παρασκευή βγήκαν κάποιες εξετάσεις από τα δείγματα του μυελού και φάνηκε ότι το μωρό πρέπει να τύχει μεταμόσχευσης. Άμεσα ειδοποιήσαμε όλους τους συγγενείς και φίλους, αλλά ακόμη δεν βρέθηκε κάποιος συμβατός δότης».

Όταν βρεθεί δότης το παιδί θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση για την οποία κρίνεται αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο στο Βερολίνο. «Οι γιατροί του στην Κύπρο είναι σε επικοινωνία με τους γιατρούς στη Γερμανία και μόλις το μωρό είναι σε θέση να ταξιδέψει θα πάμε», κατέληξε η γιαγιά του μικρού Κωνσταντίνου.

Παγκύπρια εκστρατεία εξεύρεσης δότη – Πώς μπορείς να βοηθήσεις

Με στόχο να βρεθεί συμβατός δότης όσο πιο σύντομα γίνεται, τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιείται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παγκύπρια εκστρατεία κινητοποίησης. Μέσω αυτής της εκστρατείας, το κοινό καλείται να εγγραφεί ως δότης και να δώσει δείγμα στα σημεία δειγματοληψίας που έχουν οριστεί.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία εγγραφής ως εθελοντής δότης είναι απλή και ανώδυνη, καθώς απαιτείται μόνο η λήψη δείγματος σάλιου.

Εθελοντής δότης μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε που είναι 18 -45 χρόνων και δεν έχει κάποιο σοβαρό ιατρικό πρόβλημα όπως μεταδοτικά νοσήματα, κακοήθειες ή καρδιοπάθειες. Το δείγμα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο συμβατότητας και δεν συνεπάγεται καμία περαιτέρω δέσμευση σε αυτό το στάδιο.

Μπείτε ΕΔΩ για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία.

Δείτε πιο κάτω τα σημεία δειγματοληψίας και εγγραφής δότη ανά επαρχία:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Λεωφ. Νίκανδρου Παπαμηνά 15, 2032

Τηλ. 22772700

Δευτέρα – Παρασκευή

08:00 – 16:00

Φαρμακείο Τόνια Τσιτόγλου

Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε, Στρόβολος

(Δίπλα από το Ζαχαροπλαστείο Savor)

Τηλ. 22425078

Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 13:30 & 15:00 – 18:30

Τετάρτη & Σάββατο 08:00 – 13:30

Βιοεξέλιξη Κλινικό Εργαστήριο

Ηλία Παπακυριακού & γωνία Νικολάου Σκουφά, 2415, Έγκωμη

Τηλ. 22212020

Δευτέρα – Παρασκευή 07:00 – 19:00

Τετάρτη & Σάββατο 08:00 – 13:30

ΛΑΡΝΑΚΑ

Τράπεζα Αίματος Λάρνακας (Νέα Πτέρυγα Γενικού Νοσοκομείου, 3ος Όροφος)

Τηλ. 24800402

Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 12:00

Οδοντιατρικό Κέντρο Aesthisis

Σπύρου Κυπριανού 84

Τηλ. 24656538

Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:30

Ιατρικό Κέντρο Αγία Μαρίνα

Παύλου Βαλδασερίδη 10, 6018

Τηλ. 24636343

Δευτέρα – Παρασκευή 13:00 – 16:00

Εκτός Τετάρτης

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Κλινικό Εργαστήριο Χριστίνα Στρατή

Νίκου Ψαθά 82, 5280 Παραλίμνι

Τηλ. 23828203

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 16:00 & Σάββατο 11:00 – 14:00

Κλινικό Εργαστήριο Αθηνούλα Νέου

1η Απριλίου, 75, Παραλίμνι

Τηλ. 23821032

Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 13:00

Οδοντιατρική κλινική Gnathion

Λεωφ, Ελευθερίας 82, Διαμέρισμα 105, 5380, Δερύνεια

Τηλ. 23822111

Δευτέρα – Τετάρτη 08:30 – 13:30 & 15:00 – 18:00, Πέμπτη 08:30 – 12:30, Παρασκευή 08:30 – 16:30

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χημείο Δόξας Στυλιανού

Θεσσαλονίκης 22

Τηλ. 25371844

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 13:00 & 16:00 – 18:00

Τράπεζα Αίματος Λεμεσού (Αίθουσα εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Χαβούζας)

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00

ΜΟΝΟ μετά από επικοινωνία στο Τηλ. 99320887

ΠΑΦΟΣ

Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Βασιλέως Κωνσταντίνου 87

Τηλ. 26848000

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 13:00

Διαγνωστικό Κέντρο Medicare

Βασιλέως Κωνσταντίνου 89

Τηλ. 26352352

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 13:00

Κλινικό Εργαστήριο Στέφανος Γιουκάς

Ανδρέα Έλληνα 1

Τηλ. 26815900

Δευτέρα – Παρασκευή 07:00 – 19:00

Κλινικό Εργαστήριο Στέφανος Γιουκάς

Βασιλέως Κωνσταντίνου 36, 8021

Τηλ. 26815900

Δευτέρα – Παρασκευή 07:00 – 15:00

Ιδιωτικό Νοσοκομείο Royal Artemis

Παύλου Κρηνέου 2, 8035

Τηλ. 26961300/600

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 16:00

Εργαστήριο MediPalas

Λεωφ. Ελλάδος 49

Τηλ. 26955355

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 13:00 & 14:00 – 18:00

Κλινικό Εργαστήριο Polyanalysis

Λεωφ. Ελευθερίας 87, 8220 Χλώρακα

Τηλ. 26818383

Δευτέρα – Παρασκευή 08:30 – 17:00