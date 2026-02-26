Ομόφωνα ψήφισε η Βουλή νόμο, ο οποίος ρυθμίζει τη διενέργεια αλλογενών μεταμοσχεύσεων στην Κύπρο, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη λειτουργία εξειδικευμένων μονάδων που θα εξυπηρετούν όλους τους κύπριους ασθενείς που μέχρι σήμερα ταξίδευαν στο εξωτερικό για να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται.

Στις τοποθετήσεις τους, βουλευτές όλων των κομμάτων τόνισαν τη σημασία της διενέργειας μεταμοσχεύσεων στην Κύπρο, αφού θα εξυπηρετούνται όλοι οι ασθενείς, κυρίως ασθενείς με λευχαιμία, χωρίς να χρειάζεται να προκαλείται αναστάτωση στους ίδιους και τις οικογένειες τους.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας Ευθύμιος Δίπλαρος, ο οποίος είχε καταθέσει και τη σχετική πρόταση νόμου, κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο ασθενή, 31 ετών, ο οποίος βρισκόταν στην αναμονή για μεταμόσχευση στη Γερμανία για αρκετό χρονικό διάστημα και όταν ο ίδιος τον συνάντησε, του ζήτησε να προωθήσει τη λειτουργία ειδικών μονάδων στην Κύπρο.

«Περίμενε, βρέθηκε μόσχευμα, μπήκε στο χειρουργείο αλλά δεν επανήλθε ποτέ. Έφυγε στα 31 του χρόνια. Ελπίζω σήμερα που ψηφίζουμε να μας βλέπει και να χαίρεται η ψυχή του», είπε ο Ευθύμιος Δίπλαρος.

Τη συζήτηση στην Ολομέλεια παρακολούθησε και ο διευθυντής του Γερμανικού Ιατρικού Κέντρου Νίκος Ζαμπόγλου αφού το συγκεκριμένο ιδιωτικό νοσηλευτήριο διαθέτει ήδη την υποδομή αλλά και τους γιατρούς για να προσφέρει τις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις στην Κύπρο.

Αντίστοιχος σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και από τον δημόσιο τομέα.