Η 18η Μαρτίου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Ρευματικών Νοσημάτων. Μια ημέρα αφιερωμένη στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τις ρευματικές παθήσεις που εμφανίζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία. Παρότι οι ρευματικές νόσοι συχνά συνδέονται στο μυαλό των περισσότερων με την ενήλικη ζωή, στην πραγματικότητα μπορούν να εμφανιστούν ήδη από την παιδική ηλικία και να επηρεάσουν σημαντικά την υγεία, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα ενός παιδιού.

Η Παιδιατρική Ρευματολογία αποτελεί εξειδίκευση της Παιδιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη μακροχρόνια παρακολούθηση μιας ευρείας ομάδας νοσημάτων που σχετίζονται κυρίως με διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα νοσήματα αυτά μπορεί να προσβάλλουν τις αρθρώσεις, τους μύες, το δέρμα και τα αιμοφόρα αγγεία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζονται και άλλα όργανα, όπως οι νεφροί, οι πνεύμονες, οι οφθαλμοί ή ο εγκέφαλος. Η ακριβής αιτία πολλών από αυτές τις παθήσεις παραμένει άγνωστη, ωστόσο είναι γνωστό ότι σχετίζονται με δυσρρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος που οδηγεί σε φλεγμονή σε διάφορους ιστούς του οργανισμού.

Στο φάσμα των ρευματικών παθήσεων της παιδικής ηλικίας περιλαμβάνονται νοσήματα όπως η Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα, ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, η Νεανική Δερματομυοσίτιδα, το Σκληρόδερμα και η Μορφέα. Στην ίδια ομάδα ανήκουν επίσης αγγειίτιδες όπως η νόσος Kawasaki και η πορφύρα Henoch–Schönlein, καθώς και νοσήματα όπως ο ρευματικός πυρετός, η μεταστρεπτοκοκκική αντιδραστική αρθρίτιδα, η σαρκοείδωση και η χρόνια μη βακτηριακή οστεομυελίτιδα. Παράλληλα, σημαντική κατηγορία αποτελούν τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, όπως ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός και το σύνδρομο PFAPA, τα οποία χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια φλεγμονής.

Τα συμπτώματα των ρευματικών παθήσεων στα παιδιά μπορεί να διαφέρουν σημαντικά και συχνά δεν αναγνωρίζονται εύκολα. Σε αρκετές περιπτώσεις τα συμπτώματα αποδίδονται λανθασμένα σε «πόνους ανάπτυξης» ή σε παροδικές ενοχλήσεις, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.

Συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται γιατί μπορεί να αποτελούν ενδείξεις μιας τέτοιας νόσου

Ορισμένα συμπτώματα που θα πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς ώστε να ζητήσουν ιατρική αξιολόγηση περιλαμβάνουν: επίμονο πόνο ή πρήξιμο σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις, δυσκαμψία ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες ή δυσκολία στην κίνηση, χωλότητα χωρίς εμφανή τραυματισμό, ανεξήγητο πυρετό που επιμένει, εξανθήματα σε συνδυασμό με πόνο στις αρθρώσεις, καθώς και έντονη κόπωση ή περιορισμό στη φυσική δραστηριότητα.

Η σημασία της εξειδικευμένης παιδιατρικής φροντίδας

Αρκετές από τις ρευματικές παθήσεις στα παιδιά διαφέρουν από τις αντίστοιχες παθήσεις των ενηλίκων, τόσο ως προς την κλινική εικόνα όσο και ως προς την αντιμετώπιση. Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση και παρακολούθηση από ιατρό με εξειδίκευση στις ρευματικές παθήσεις της παιδικής ηλικίας είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος στην κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών αυτών των νοσημάτων και η ανάπτυξη νέων θεραπευτικών επιλογών, με την εισαγωγή των βιολογικών παραγόντων, έχουν αλλάξει ουσιαστικά την πορεία πολλών ρευματικών παθήσεων της παιδικής ηλικίας.

Οι ρευματικές παθήσεις της παιδικής ηλικίας παραμένουν σχετικά άγνωστες στο ευρύ κοινό. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας συμβάλλουν σημαντικά στην έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή τους.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ρευματικών Παθήσεων της Παιδικής Ηλικίας υπενθυμίζει ότι τα παιδιά με ρευματικά νοσήματα χρειάζονται κατανόηση, υποστήριξη και έγκαιρη πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα. Με τη σωστή αντιμετώπιση, τα περισσότερα παιδιά μπορούν να επιτύχουν πολύ καλή ρύθμιση της νόσου και να συνεχίσουν κανονικά τη σχολική, αθλητική και κοινωνική τους δραστηριότητα, με πλήρη συμμετοχή στην καθημερινή ζωή.

Δρ. Λύδια Χριστοδούλου

Παιδορευματολόγος

Νοσοκομείο Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ