Σε ελευθερία υπό όρους άφησε το «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου τους δύο Τουρκοκύπριους που εμπλέκονται στην υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων οι οποίοι κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα.

Πρόκειται για έναν 83χρονο κτηματομεσίτη και έναν υπάλληλο του “κτηματολογίου” Κερύνειας, οι οποίοι προσήχθησαν χωριστά ενώπιον του «δικαστηρίου» και αντιμετωπίζουν διαφορετικές κατηγορίες.

Ο κτηματομεσίτης κατηγορείται για παραβίαση του “νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων”, ενώ στον υπάλληλο του «κτηματολογίου» αποδίδεται και κατηγορία για κατάχρηση εξουσίας, πέραν της παραβίασης του ίδιου «νόμου».

Το «δικαστήριο» διέταξε την καταβολή εγγύησης 200.000 τουρκικών λιρών (περίπου 4.445 ευρώ) και την υπογραφή εγγύησης 500.000 ΤΛ (περίπου 11.110 ευρώ) για τον καθένα. Επιπλέον, τους απαγόρευσε την έξοδο από τα κατεχόμενα και όρισε ότι θα παρουσιάζονται μηνιαίως σε “αστυνομικό τμήμα” έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

ΚΥΠΕ