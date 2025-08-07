Φοιτητής από το Μπαγκλαντές έπρεπε να τελειώσει τις σπουδές του σε κολλέγιο το 2019, πήρε δυο παρατάσεις διαμονής και όταν έγινε έρευνα στον φάκελό του, διαπιστώθηκε ότι αυτός πέρασε μόλις τα μισά μαθήματα.

Η διοίκηση αρνήθηκε να του παρατείνει άλλο την παραμονή του, με αποτέλεσμα αυτός να προσφύγει στο Δικαστήριο. Το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι ορθά ενήργησε το Τμήμα Μετανάστευσης, αφού διεξήγαγε τη δέουσα έρευνα και είχε ενώπιόν του όλα τα πραγματικά γεγονότα.

Ο αιτητής, υπήκοος Μπαγκλαντές, αφίχθηκε στη Δημοκρατία στις 30.6.2015 ως φοιτητής, με έναρξη φοίτησης τον Ιούνιο του 2015. Στις 6.7.2016, ο αιτητής έκανε μετεγγραφή. Σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις του Κολλεγίου, η ολοκλήρωση των σπουδών του αναμένετο τον Ιούνιο του 2020. Η προσωρινή άδεια παραμονής του αιτητή στη Δημοκρατία, υπό το καθεστώς φοιτητή, είχε ισχύ μέχρι τις 30.6.2016, η οποία ανανεωνόταν διαδοχικά ανά έτος, μέχρι και τις 30.6.2021.

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, αφού ανανέωσε για έξι διαδοχικές φορές την άδεια παραμονής του αιτητή, ως φοιτητή σε κολλέγιο στη Δημοκρατία, κατά την εξέταση της αίτησης για εκ νέου ανανέωση της άδειας παραμονής του, ζήτησε με επιστολή ημερομηνίας 30.8.2021 αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας σε σχέση με τον κλάδο σπουδών του.

Σημειώνεται, πως στο διοικητικό φάκελο περιέχονται βεβαιώσεις από το κολλέγιο σε σχέση με την αναμενόμενη ημερομηνία περάτωσης των σπουδών του αιτητή, χρόνος που προσδιορίστηκε ως ο Ιούνιος του 2019. Παρόλα αυτά, δεν υπήρξε συμπλήρωση των σπουδών του, ενώ δόθηκε παράταση μέχρι τις 30.9.2020, αλλά και δεύτερη παράταση μέχρι τις 30.6.2021. Εξάλλου, από την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του, προκύπτει πως από το 2016 μέχρι και το 2021, ο αιτητής κατόρθωσε να περάσει με επιτυχία μόνο τα μισά περίπου μαθήματα, ενώ έπρεπε να περατωθεί πλήρως ο κύκλος σπουδών του.

Σύμφωνα με την απόφαση της δικαστού Ελίτας Γαβριήλ, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα που το αρμόδιο Τμήμα είχε ενώπιον του, κρίνεται πως η απόφασή του, να απορρίψει το αίτημα του αιτητή για ανανέωση της άδειας παραμονής του στη Δημοκρατία ως φοιτητή, υπήρξε νόμιμη και μη υποκείμενη σε ακύρωση για οποιοδήποτε από τους γενικούς και αόριστους λόγους που επικαλείται ο αιτητής.

Η έρευνα που διεξήγαγαν, με την αναζήτηση της αναλυτικής βαθμολογίας του αιτητή από το κολλέγιο στο οποίο φοιτούσε, κρίνεται ως επαρκής και πλήρης, αφού έχουν συλλεχθεί από τη διοίκηση όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δεδομένα και γεγονότα που ήταν εφικτό υπό τις περιστάσεις να αναζητηθούν. Περαιτέρω, η αιτιολογία που δόθηκε εκ μέρους της διοίκησης, περιέχεται στην προσβαλλόμενη απόφαση. Αν και σύντομη, είναι εντούτοις περιεκτική και συμπληρώνεται από το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου.

Κατά συνέπεια τούτων, η προσφυγή του αιτητή απορρίφθηκε.