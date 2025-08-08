Τεχνάσματα από επαγγελματίες και νοσηλευτήρια εντός και εκτός ΓεΣΥ, αναλώσιμα τα οποία αποζημιώνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και καλούνται οι ασθενείς να πληρώσουν ταυτόχρονα από την τσέπη τους με διάφορες δικαιολογίες, υπηρεσίες για τις οποίες δεν εφαρμόζονται πρωτόκολλα με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται και να κινδυνεύουν ασθενείς, κακή συμπεριφορά, καθυστερήσεις και ψυχολογική επιβάρυνση.

Το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, δέχθηκε τον περασμένο μήνα 37 παράπονα, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούσαν τη συμπεριφορά επαγγελματιών και τις δυσκολίες πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες που είχαν ανάγκη.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση γυναίκα η οποία κλήθηκε από τον γιατρό της, ο οποίος είναι ενταγμένος στο ΓεΣΥ, να πληρώσει από την τσέπη της για αναλώσιμα τα οποία, όπως την είχε ενημερώσει ο γιατρός, δεν καλύπτονται από το Σύστημα. Εκ των υστέρων, η ασθενής αντιλήφθηκε ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας είχε, επίσης, αποζημιώσει τον γιατρό και έτσι προχώρησε σε καταγγελία στον ΟΑΥ η οποία και διερευνάται.

Δεύτερο παράπονο αφορούσε ασθενή ο οποίος, όπως ανέφερε, επισκέφθηκε ειδικό γιατρό και του δόθηκε παραπεμπτικό για εξετάσεις. Μετά τις εξετάσεις, κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο ασθενής, χρησιμοποιώντας το δικαίωμα του για δεύτερη ιατρική γνώμη επισκέφθηκε άλλο γιατρό, ο οποίος διαπίστωσε ότι στον λογαριασμό του στο λογισμικό στο ΓεΣΥ είχαν καταχωρηθεί ιατρικές πράξεις που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Ο ασθενής υπέβαλε καταγγελία στον ΟΑΥ για ψευδείς καταγραφές και η καταγγελία της διερευνάται.

Σε άλλη περίπτωση, πολίτης ανέφερε στο Παρατηρητήριο ασθενών ότι η ηλικιωμένη μητέρα του, η οποία πάσχει από Αλτσχάιμερ υποβάλλεται θεραπείες από γιατρό του ΓεΣΥ. Οι θεραπείες, ωστόσο, δεν καλύπτονται από το Σύστημα. Ο γιατρός, όπως ανέφερε ο πολίτης, διαβεβαίωσε την οικογένεια ότι τα συμπτώματα της ασθενούς θα υποχωρήσουν πλήρως, κάτι που τελικά δεν συνέβη με αποτέλεσμα η οικογένεια να θεωρεί ότι έχει εξαπατηθεί. Ο πολίτης, ανέφερε στο Παρατηρητήριο ότι ζητήθηκε από τον γιατρό να εκδώσει αναλυτική έκθεση προκειμένου να αποταθεί σε δεύτερο γιατρό αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Κάποια από τα παράπονα που καταγράφηκαν τον Ιούλιο από την ΟΣΑΚ αφορούσαν, όμως, τη συμπεριφορά επαγγελματιών υγείας έναντι των ασθενών.

Για παράδειγμα, έγκυος κατήγγειλε γραπτώς τον γυναικολόγο της, υποστηρίζοντας ότι, ενώ η ίδια είχε δώσει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να γεννήσει το παιδί της, ακολουθήθηκε διαδικασία που δεν ενέκρινε. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το παράπονο, η γυναίκα είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε να φέρει στον κόσμο το παιδί της με φυσιολογικό τοκετό, κάτι το οποίο ο γιατρός δεν έκανε αποδεκτό. Αποτέλεσμα, όπως είπε, να υποχρεωθεί να αλλάξει γυναικολόγο στα τελικά στάδια της εγκυμοσύνης της με αποτέλεσμα να της προκληθεί σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση.

«Σε φαρμακευτική καταστολή χωρίς κουβέρτες και μαξιλάρια»

Πολλά ερωτήματα γεννά παράπονο που αφορά κακομεταχείριση ασθενούς και ελλιπείς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια νοσηλείας του.

Συγκεκριμένα, ο πολίτης, στο παράπονο του έκανε λόγο για «κακομεταχείριση, αμέλεια και απάνθρωπη μεταχείριση». Κατήγγειλε υπερβολική φαρμακευτική καταστολή, ανεπαρκή πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως νερό, κουβέρτες και μαξιλάρια και «ανυπαρξία ιατρικής φροντίδας και κακή συμπεριφορά από πλευράς του προσωπικού».

Επίσης, πατέρας παιδιού αναφέρθηκε σε καθυστέρηση και μεγάλο χρόνο αναμονής, αδιαφορία, αλλά και κακή συμπεριφορά από προσωπικό Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών. Όπως φέρεται να ανέφερε στο Παρατηρητήριο ασθενών, το παιδί του είχε υψηλό πυρετό και δύσπνοια, μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ λόγω της απουσίας του προσωπικού του γιατρού, αλλά βρισκόταν στην αναμονή για περίπου δύο ώρες με τη συμπεριφορά των επαγγελματιών να χαρακτηρίζεται ως «κακή».

«Τα παράπονα που δέχεται το Παρατηρητήριο Ασθενών λαμβάνονται πολύ σοβαρά από την ΟΣΑΚ», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της ομοσπονδίας ασθενών, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος. «Σε κάθε περίπτωση το Παρατηρητήριο ενημερώνει τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα, είτε αυτός είναι ο ΟΑΥ ή ο ΟΚΥπΥ ή το υπουργείο Υγείας και αναζητά απαντήσεις για τους ασθενείς. Υπάρχουν βεβαίως και οι περιπτώσεις που οι ασθενείς χρειάζονται απλή καθοδήγηση η οποία και τους δίνεται. Τα όσα καταγράφηκαν τον περασμένο μήνα σίγουρα μας προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό διότι παρατηρούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις επιχειρείται εξαπάτηση των ασθενών ή δεν λαμβάνονται υπόψη οι δικές τους επιθυμίες σε ό,τι αφορά τον τρόπο χειρισμού των θεμάτων που τους αφορούν. Αυτό είναι, σίγουρα, καταπάτηση των δικαιωμάτων των ασθενών. Απ’ εκεί και πέρα και επειδή το Παρατηρητήριο λαμβάνει και παράπονα που αφορούν νομικής φύσεως ζητήματα, εμείς ξεκαθαρίζουμε, για άλλη μια φορά, ότι οι αναφορές αυτές καταγράφονται, διότι βεβαίως και θέλουμε να γνωρίζουμε το τι έχουν να πουν οι ίδιοι οι πολίτες, οι ασθενείς αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε».

Κάποια από τα παράπονα που έχουν ληφθεί τον Ιούλιο, είπε καταλήγοντας ο κ. Παπαδόπουλος, «θα τα θέσουμε και εμείς προς συζήτηση με τον ΟΑΥ διότι οι πολίτες δεν γίνεται να εξαπατούνται. Από την άλλη, όμως, πρέπει να επισημάνουμε και το γεγονός ότι με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι σιγά-σιγά οι πολίτες άρχισαν να ελέγχουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνουν από τον Οργανισμό αμέσως μετά τη λήψη υπηρεσιών υγείας από το ΓεΣΥ και εντοπίζουν διάφορα φαινόμενα τα οποία και μας αναφέρουν».



Τελικά βρέθηκε γιατρός να εξυπηρετήσει το παιδάκι

Την περιπέτεια του παιδιού της περιέγραψε στο Παρατηρητήριο ασθενών μητέρα, υποστηρίζοντας ότι, λόγω έλλειψης πρωτοκόλλων και εξειδίκευσης, ο μικρός ασθενής μεταφερόταν από τον έναν γιατρό στον άλλον και από το ένα νοσηλευτήριο στο άλλο, μέχρι που τελικά να εξυπηρετηθεί. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ασθενών, «μητέρα απέστειλε επιστολή προς τις αρμόδιες Αρχές σχετικά με την απουσία εξειδικευμένων πρωτοκόλλων στα δημόσια νοσηλευτήρια για το ανήλικο παιδί της με χρόνια πάθηση». Όταν το παιδί χρειάστηκε να νοσηλευτεί μετά από ατύχημα, ανέφερε η μητέρα, «παραπέμφθηκε στο Μακάριο νοσοκομείο, λόγω ανάγκης εξειδικευμένων χειρισμών. Το Μακάριο νοσοκομείο, όμως, δεν δέχθηκε το παιδί, με την αιτιολογία ότι δεν μπορούσαν να αναλάβουν την ευθύνη του χειρισμού του συγκεκριμένου περιστατικού». Το παιδί κατέληξε στο δημόσιο νοσηλευτήριο της πόλης διαμονής του όπου ο εκεί γιατρός «εφάρμοσε, τελικά, το σωστό πρωτόκολλο μετά από δική του έρευνα και ενημέρωση».